Elettra Lamborghini, colazione in bikini ma dietro di lei spunta ancora qualcosa – FOTO

Elettra Lamborghini, la colazione in bikini sorprende il web che rimane ipnotizzato dal fisico asciutto. Ma cosa spunta dietro di lei?

Elettra Lamborghini stupisce sempre, la sua ironia ed il modo di affrontare la vita è un toccasana per chi è alle prese con le difficoltà quotidiane. Ogni foto, ogni video che la bellissima Elettra posta non può non far scappare un sorriso. Così come la foto pubblicata tra le storie del noto social: in costume, il suo stile animalier non può mancare nemmeno durante la preparazione della colazione. Costume a triangolo dal quale fuoriesce il seno abbondante e mini slip che esalta le curve di Elettra. Quello che emerge subito è il coltellaccio che tiene in mano mentre sta affettando le verdure. I kill you scrive divertita, sarà qualche messaggio subliminale?

Elettra Lamborghini, tra le onde in dolce compagnia

Elettra Lamborghini si gode pienamente la vita matrimoniale e dalle foto d’amore che posta insieme al marito Afrojack i due sembrano perennemente in luna di miele. La foto condivisa tra le storie di Instagram, immortalano i neo sposi tra le onde del mare. Elettra abbracciata al suo amore, indossa un costume intero magenta molto carino, abbandonando quindi i costumi animalier di cui va matta. Per San Valentino invece un’altra foto in compagnia del marito che le tocca dolcemente il pancino. Qualcuno tra i commenti ha chiesto se fosse incinta ma in tanti non hanno colto il senso della domanda e l’hanno attaccato. Quando la capirete che sono domande INAPPROPRIATE si legge tra i commenti in risposta a quella domanda non gradita.

Dalla diretta interessata, nel frattempo, nessuna risposta è pervenuta.

