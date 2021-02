La bellissima conduttrice Chiara Carcano sfodera una gran dose di carisma: ecco i suoi consigli alla moda con fare complice.

La giovane conduttrice televisiva e radiofonica, Chiara Carcano, celebre anche sui social per la sua bellezza quanto per la sua ilarità, ha appena condiviso un nuovo contenuto. Si tratta di una scatto in cui la ventinovenne di origini lombarde svela ai suoi 448mila follower le sue diritte ed suoi ultimissimi acquisti nel campo della moda. Quello indossato nella giornata di oggi, dai colori pastello e soprattutto da poter sfruttare in ogni occasione, si qualifica come un outfit eccezionale da tutti i punti di vista: scopriamo perché.

Chiara Carcano: complice impeccabile nel look e nella vita

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Carcano (@chiaracarcano)

Attualmente attiva nel Gruppo Mediaset per quel che riguarda la sfera della conduzione, nello scorso anno ha preso parte al programma di cucina dedicato alle scelte ambientali e di conservazione del pianeta: Chef save the food, andato in onda su La5. Oggi, invece, Chiara si pronuncia nel campo della moda sfruttando al meglio la sua venatura di influencer.

Nello scatto pubblicato su Instagram la conduttrice, addetta con maestria alla proliferazione di energie positive, ha mostrato i suoi ultimissimi acquisti. Una giacca multicolore a quadri celesti e bianchi, una cappello perfettamente in tinta con essa, e la comoda tuta che non smentisce la totale versatilità del look. “Il tutto“, come lei stessa ha affermato nelle storie, è firmato dall’elegante e commerciale brand spagnolo Zara.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Carcano (@chiaracarcano)

L’originalità del look sfoggiato, quanto la sua proporzionata silhouette, hanno conquistato l’attenzione dei suoi ammiratori ed ammiratrici. Dopo il goliardico resoconto di ieri sul suo parerei merito alla gelosia, il pubblico femminile ha risposto: “Sempre splendida ❤️“, mentre quello maschile: con una serie di iconiche fiammelle.

