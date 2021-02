Come far passare tosse e raffreddore, il rimedio naturale a cui non hai pensato

Esistono molti rimedi per attenuare la tosse ma uno in particolare è realizzabile direttamente con uno stratagemma che abbiamo già in casa

Nonostante la grave situazione pandemica che stiamo vivendo in questo terribile momento storico, questo sarebbe il momento dell’anno in cui si condensano le allergie e i malanni di stagione come raffreddori, mal di gola e dolori alle articolazioni.

Sono anche però i sintomi che caratterizzano il tanto temuto virus Covide-19, per cui una volta constatato che si tratta invece di comune influenza, possiamo porvi rimedio con alcuni stratagemmi naturali realizzati direttamene a casa nostra.

Specificando che la tosse, ed il raffreddore di conseguenza, non è altro che la conseguenza di un’irritazione delle vie respiratorie, vediamo insieme quali sono i rimedi lenitivi per attenuarne gli effetti.

Tosse e raffreddore, come curarli direttamente a casa nostra. I consigli

I rimedi della nonna che ci portiamo avanti fin da piccoli per far cessare i malanni influenzali sono diversi e svariati, ma come sempre essendo un virus infiammatorio ha bisogno di un certo numero di giorni per sfiammare e passare in modo naturale.

Tra i vari consigli che abbiamo potuto raccogliere ci sono il brodo di carne, diverse tisane allo zenzero e limone, gargarismi con la salvia, bagni rilassanti con i sali essenziali, la borsa dell’acqua calda a letto, balsami ed unguenti da spalmare sul petto e molti altri.

Però quello che meglio funziona per alleviare e far passare prima la tosse è già in casa e non necessita di particolari prodotti. Ricordiamo che i suffumigi sono un rimedio della nonna molto popolare, consigliato in caso di raffreddore e naso chiuso da unire a olii essenziali per aprire le vie respiratorie intasate.

Il meccanismo dei vapori però può essere riprodotto banalmente anche nella nostra doccia quando apriamo l’acqua molto calda e ci crogioliamo per scaldarci le zone del corpo doloranti. Questo trucchetto, con una doccia quotidiana, riuscirà a liberarci da quelle brutte congestioni a naso e bocca in pochi giorni, rimettendoci presto in buona salute.