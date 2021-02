Cristina Buccino, solo jeans e cappello in testa. Il seno le esplode tra le braccia – FOTO

Sono tre scatti al limite del legale quelli postati da Cristina Buccino sui social, senza intimo gioca con il suo corpo. Il seno coperto solo dalle braccia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Buccino 🇮🇹 (@cribuccino)

2,5 milioni di follower non sono pochi per un’influencer italiana. Se però parliamo di Cristina Buccino le cose cambiano, lei che è stata ispirata dall’amica Chiara Ferragni per la sua scalata sui social e che ora fa tendenza ed è ammiratissima anche all’estero.

Forse riusciamo a rinfrescare la memoria a molti se associamo il suo nome al volto che è stato protagonista a L’Eredità come “professoressa” e all’Isola dei famosi qualche anno fa. Prorompente e bellissima, Cristina è nel cuore di davvero tanti fan che la seguono quotidianamente.

Cristina Buccino, sembra una divinità. Maliziosa gioca con il suo corpo, fan in tilt

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Buccino 🇮🇹 (@cribuccino)

La modella nelle ultime ore sta anche proponendo nella sua pagina Instagram diverse foto direttamente da Nuovarredo, alcune sponsorizzate per poter costruire la sua casa su misura arredata proprio come piace a lei. Quindi vediamo sedie e tappezzerie, divani e complementi d’arredo quali specchi e cornici.

Lei è beatamente accomodata su di un dicano chiaro a schienale basso, è accovacciata con le gambe e sorride felice mentre si accarezza il fianco morbidamente avvolto in pantaloni comodi e un maglione di lana pesante.

Di altro tenore è invece l’ultima pubblicazione condivisa con i fan. Sono tre scatti di lei che con indosso solo jeans e cappello mostra le curve prorompenti e il seno nudo parzialmente coperto dalle braccia incrociate. “Do you really know who I am?” scrive Cristina mentre gioca con la fotocamera a fare la maliziosa con le labbra leggermente socchiuse e gli occhi languidi e provocanti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Buccino 🇮🇹 (@cribuccino)

Ha un fisico statuario che non passa certo inosservato ai suoi fan sui social, la modella è sempre un passo avanti rispetto a tante sue colleghe influencer in termini di tendenze e stili all’avanguardia. Sublime ancora una volta ha sconvolto la giornata a quasi 80mila follower.

