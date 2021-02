Eleonora Pedron, atletica e mezza nuda, da sentirsi male – FOTO

Eleonora Pedron, la sua è una bellezza travolgente tra glamour e sensualità. Si sveste anche se in parte e i follower sognano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Pedron (@eleonorapedron)

È inutile, Eleonora Pedron ha sempre una marcia in più, in fatto di stile, bellezza e modalità di seduzione. La bionda, ex di Max Biaggi, con gli occhi da cerbiatto, non perde mai un colpo e ogni sua proposta manda su di giri il web.

Negli ultimi tempi ci ha mostrato di essere tornata a lavoro, ma senza svelare troppo. Nelle stories di Instagram la Pedron è ben agghindata e ha inserito l’emoticon del ciak si gira. Cosa sta combinando? Non ce lo svela e ci lascia con il fiato sospeso con la certezza di vederla però presto in qualche nuovo progetto.

Negli ultimi tempi, complice anche la pandemia, si è dedicata molto alla sua famiglia, ai sui due figli avuti dalla relazione con l’ex Max Biaggi, e al suo compagno attuale, l’attore Fabio Troiano. Priorità riviste per l’ex Miss Italia che ora convive con il suo bel Fabio a Monaco. Lei dopo la separazione dal motociclista non ha lasciato la città per non allontanare i suoi piccoli dal padre con grande maturità e amore materno.

LEGGI ANCHE –> Clizia Incorvaia in viaggio nel tempo. Bellezza per tutte le stagioni – FOTO

Eleonora Pedron, bellezza travolgente tra glamour e sensualità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Pedron (@eleonorapedron)

LEGGI ANCHE –> Alice Basso mostra sensuale la schiena nuda ai fan. Un tatuaggio cattura l’attenzione – FOTO

Ma nonostante i piccoli che scorrazzano in casa Eleonora Pedron trova sempre il tempo di dedicarsi ai suoi follower. La reginetta più bella d’Italia per l’anno 2002 è seguita oggi da 430 mila follower e le sue pubblicazioni hanno sempre un gran successo.

Nelle sue proposte non manca mai un pizzico di classe, glamour e tendenza. Lo dimostra in pieno l’ultimo scatto che Eleonora ci propone. Versione sportiva ma anche un po’ sexy.

È seduta a terra, con le spalle poggiate sul divano vestita ma non proprio. Di sopra un maglione bianco con una scritta rosa ma basta scendere lo sguardo verso il basso per farsi venire i giramenti di testa.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Pedron (@eleonorapedron)

Solo slip e calzini e niente più. Calzettoni per la precisione, rosa che richiamano la tinta sul maglione e uno sguardo intenso, dritto di fronte a sé. Chi starà fissando la Pedron, forse il suo Fabio?