Laura Cremaschi: senza veli di prima mattina, il caffè va storto (FOTO)

Avete presente Laura Cremaschi la bonas di Paolo Bonolis? Il suo buongiorno senza veli fa impazzire i fan sul web, che splendore

Un milione di follower seguono la Cremaschina, così si fa chiamare, su Instagram. Stiamo parlando di Laura Cremaschi una delle Bonas di Paolo Bonolis che è pronta a stupirci nella prossima edizione di Avanti un altro. Secondo le anticipazioni sarà un programma ricco di novità soprattutto a causa delle norme anti-covid ed inoltre andrà in onda in prima serata. Lei è una del trio delle meraviglie che sui social fa scintille con i suoi scatti che fanno il giro del web.

Laura Cremaschi: l’avete vista senza veli?

I fan non sono più nella pelle e non vedono l’ora di vedere le nuove puntate della prossima edizione di Avanti un altro. Paolo Bonolis ha già visto qualcosa sulle tre bonas e in una foto pubblicata sul web il suo sguardo vale più di mille parole. Il trio delle meraviglie è sexy, sensuale e accattivante. Ma torniamo a Laura Cremaschi, su Instagram ha appena pubblicato la foto del suo buongiorno. Si mostra ai follower senza veli con un pizzico di malizia. Non è da tutti tostare il pane così.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Cremaschi (@cremaschina)

Sembra una scultura greca, molti stanno invidiando il suo intimo. La Cremaschina di certo non sta messa male e forme e i fan vanno in tilti alla sua vista. “Meravigliosa” scrive qualcuno; “Spettacolo” commenta un altro; “Sei fighissima” aggiunge un utente. Come dare torto a queste persone? E voi cosa ne pensate?

