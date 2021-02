Maradona, il figlio rivela un particolare aneddoto su una discussa partita

Il figlio di Diego Armando Maradona ha rivelato un aneddoto sulla partita Inter-Juventus 2018 che suscitò un’ondata di polemiche per l’arbitraggio.

Sono passati tre anni da quell’Inter–Juventus dell’aprile del 2018 vinta dai bianconeri per 2-3 in rimonta. Dopo il match, risultato essere decisivo nella corsa Scudetto, si scatenò un’ondata di polemiche relativamente all’arbitraggio di Orsato. In merito ha parlato Diego Armando Maradona Junior. ospite del programma Ne parliamo il lunedì, in onda su Canale 8. Il figlio del Diez, deceduto a novembre, ha rivelato che il padre mentre guardavano quella partita gli ha detto: “Vedrai che ora trovano il modo di far vincere la Juventus alla fine“.

Inter-Juventus 2018, Diego Maradona Jr: “Papà mi disse vedrai che troveranno il modo di far vincere la Juve”

Il figlio di Diego Armando Maradona, Diego Armando Maradona Jr è stato ospite della trasmissione televisiva Ne parliamo il lunedì, in onda su Canale 8. Durante il programma, il figlio del Pibe de Oro ha voluto rivelare un aneddoto in merito ad Inter-Juventus del 28 aprile del 2018. La gara era valida per la 35esima giornata del campionato e fu vinta dai bianconeri per 2-3 grazie ad una rimonta nel finale. Il match risultò decisivo nel testa a testa Scudetto contro il Napoli, considerando che il giorno successivo i partenopei subirono una pesante sconfitta a Firenze per 0-3. Dopo il fischio finale si scatenò una polemica che ancora va avanti in merito ad alcune decisioni arbitrali del direttore di gara Orsato, in particolare della mancata espulsione di Pjanic che allora militava nelle fila bianconere.

Il figlio del Diez, mentre in studio si parlava di quei 90 minuti, ha confessato che stava guardando la partita a Dubai insieme al padre. Durante la gara, spiega Diego, in un momento in cui la Juventus stava soffrendo molto, suo padre si girò verso di lui e gli disse: “Vedrai che ora trovano il modo di farla vincere alla fine“. “Mi girai e gli dissi – aggiunge il figlio di Maradona- non so se tu vedi le cose prima di noi: noi siamo umani e tu un extraterrestre, ma alla fine andò così“.

Le parole di Diego Jr. hanno suscitato le reazioni degli altri ospiti in studio che hanno confermato come il Pibe de Oro avesse una sorta di capacità extrasensoriali calcisticamente parlando.

