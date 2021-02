Sarà un’altra deludente avventura per una delle protagoniste di Uomini e Donne? Gemma Galgani troverà mai l’amore?

La regina di casa, Maria De Filippi, nella puntata di Uomini e Donne del 15 febbraio 2021, andata in onda su Canale 5, ha detto basta! Il motivo? Il comportamento ambiguo di uno dei corteggiatori di Gemma. L’accusato è Maurizio G., colpevole, stando anche alle dichiarazioni della stessa Gemma, di essere troppo preso dalle telecamere e dallo studio televisivo e non da un reale interesse affettivo nei confronti della Galgani.

Leggi anche —>>> Maddalena Corvaglia, serie di FOTO pazzesche. Un particolare ti fa innamorare

Con stupore di tutti, la Cipollari è pro Galgani

Potrebbe interessarti anche —>>> Maddalena Corvaglia, una serie di FOTO da farti innamorare, stupenda e fisico top

A dar man forte alla sfortunata Gemma, con grande sorpresa di tutti, anche l’acerrima nemica, Tina Cipollari, che senza peli sulla lingua, ha inveito contro il corteggiatore sospetto dicendogli di dover lasciare lo studio.

Più diplomatica, ma ugualmente pungente, Maria De Filippi, che ha dominato lo studio di Cinecittà facendo capire che i giochetti di prestigio non sono graditi. La conduttrice non lascia scampo nemmeno a Gemma, e l’accusa di “cascarci sempre”, a fronte del fatto che la Galgani è da tempo un cuore in tempesta. Tutti la pretendono ma nessuno se la prende.

Maria conclude il siparietto dicendo di voler andare fino in fondo, appellandosi al fatto che Maurizio G. ha dichiarato di essere attratto fisicamente da Gemma, ha concesso a Maurizio una settimana di tempo per decidere con chi andare in esterna, la scelta è tra Gemma e Maria. Con grande stupore dei presenti, Maurizio il conquistador, viene graziato e messo alle strette; i suoi approcci con Gemma saranno seguiti momento per momento, proprio per verificare il reale interesse per la Galgani.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

L’interesse fisico che Maurizio nutre per Gemma, sarà la scintilla che accenderà i sentimenti di entrambi? Il travagliato cuore impavido di lady Galgani, riuscirà finalmente a trovare pace dopo aver vissuto per lungo tempo in una valle di lacrime?

Per saperne di più non ci resta che attendere la prossima puntata di Uomini e Donne.