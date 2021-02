Maria Grazia Cucinotta: quarantena da urlo e scollatura bollente (FOTO)

Maria Grazia Cucinotta in quarantena? Nessuno la sta affrontando meglio di lei, sexy e affascinante anche in un momento delicato

Maria Grazia Cucinotta è al sesto giorno di quarantena dall’altra parte del mondo. Si trova in Cina e precisamente a Nanchino, dove rimarrà isolata per altri dieci giorni. L’attrice però non lascia i fan sulle spine e quotidianamente pubblica post su Instagram per informare i follower del suo stato d’animo e salute. Che dire le sue foto sono sensazionali, nessuno prima di lei ha trascorso un isolamento in questo modo. E voi l’avete vista?

Maria Grazia Cucinotta in quarantena: la sua scollatura?

L’attrice siciliana è una donna di classe e sempre pronta ad aiutare il prossimo. Non a caso fa parte di tante associazioni di beneficienza e ultimamente si sta dedicando alla questione della SMA, malattia molto grave che colpisce purtroppo tanti bambini. Insomma non è di certo una che sta con le mani in mano e questi giorni in quarantena dopo il suo arrivo in Cina la stanno mettendo k.o. Così passa il tempo a pubblicare foto per i fan, diventati su Instagram più di quattrocento mila, e a condividere con loro i suoi momenti più intimi. Il suo ultimo scatto è così sexy che i follower non sono rimasti a guardare ma hanno commentato con tanti complimenti.

La scollatura del vestito non ha bisogno di descrizioni, si intravede lontanamente una parte del seno e i fan impazziscono: “Che meraviglia che sei” scrive qualcuno. Cuoricini e fiori per una delle più belle attrici italiane.

