La deputata aveva già denunciato l’aggressione sessuale. Le immagini sono chiare: il parlamentare allunga le mani. Il video.

Por unanimidade, por 10 a 0. O Conselho de Ética aceita a denúncia do Caso de Assédio que sofri do Dep. Fernando Cury (Cidadania) e isso significa que a denuncia será investigada e debatida pelo próprio Conselho. — Deputada Isa Penna #VacinaJá (@IsaPennaPsol) February 10, 2021

Una deputata brasiliana è stata molestata da un collega mentre gli altri parlamentari si erano riuniti per votare l’approvazione del bilancio di Stato. L’aggressione risale a esattamente due mesi fa. Durante l’assemblea legislativa di San Paolo dello scorso 17 dicembre, Fernando Henrique Cury si avvicina alle spalle di Isa Penna e allunga le mani all’altezza del suo seno. La donna si volta e reagisce immediatamente, respingendolo.

Il rappresentante eletto del Partito della cittadinanza (l’ex Partito comunista brasiliano) però insiste e tenta di poggiarle nuovamente la mano; questa volta su una spalla. All’ennesimo rifiuto della collega di sinistra Partito Socialismo e Libertà (PSOL), il deputato si allontana definitivamente. Il giorno stesso, la vittima dell’aggressione ha deciso di denunciare il fatto attraverso la pubblicazione del video sul suo account Twitter.

Al via il processo: Cury a rischio impeachment

O Deputado Cury, no entanto, ignora o gesto e se posiciona atrás de mim e apalpa meus seios, no que é imediatamente repelido por mim! E assim ocorre o assédio… pic.twitter.com/8onaAYX6Vh — Deputada Isa Penna #VacinaJá (@IsaPennaPsol) December 17, 2020

Secondo quanto riferiscono i notiziari locali, Isa Penna ha subito presentato una denuncia per molestie sessuali davanti al comitato etico dell’assemblea legislativa di San Paolo. A quasi due mesi dalla deplorevole esperienza, la denuncia dell’attivista, impegnata in lotte femministe e contro la violenza sulle donne, è stata accolta all’unanimità dalla giunta (10 voti contro 0) la scorsa settimana, aprendo la strada del processo penale nei confronti del deputato molestatore, il quale rischia ora il licenziamento. Una reazione che arriva in ritardo, ma rappresenta comunque “una vittoria per le donne”, sottolinea la politica brasiliana; specialmente per tutte donne di un Paese dove gli abusi di questo tipo sono all’ordine del giorno.

Digo sempre e continuarei: ASSÉDIO É ASSÉDIO! Não importa se é moral, psicológico, patrimonial ou sexual, continua sendo crime! Pubblicato da Isa Penna su Martedì 16 febbraio 2021

L’imputato continua a negare la molestia. A sua detta, “un abbraccio veloce” non è reato.

Fonte Le Midi