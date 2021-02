Auto precipita dalla tangenziale: padre perde la vita mentre va a lavoro

Nel pomeriggio di ieri, un uomo, padre di due figli, è morto precipitando con la sua auto dalla tangenziale in via del Foro Italico a Roma.

Terribile incidente stradale nel pomeriggio di ieri a Roma. Un’auto condotta da un 51enne è precipitata dal viadotto della tangenziale in via del Foro Italico terminando in un parcheggio condominiale. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo all’automobilista per cui ogni tentativo di soccorso è risultato vano. Sul luogo dell’incidente sono arrivati i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Locale della Capitale.

Roma, perde il controllo dell’auto e precipita dalla tangenziale: muore 51enne padre di due figli

Un uomo ha perso la vita nel primo pomeriggio di ieri, martedì 16 febbraio, in un terribile incidente avvenuto a Roma in via del Foro Italico. La vittima è Octavian Nicolae Bacila, operaio romeno di 51 anni che lascia la moglie e due figli. Stando a quanto ricostruito, come riporta Roma Today, il 51enne si stava recando a lavoro alla guida della sua Opel Astra, quando improvvisamente ha perso il controllo dell’auto che ha sfondato il guardrail della tangenziale ed è precipitata dal viadotto. La vettura è terminata in un parcheggio condominiale, nei pressi di un distributore di carburante in via degli Orti.

Sul posto sono arrivati in pochi minuti i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118, ma per il 51enne non c’è stato nulla da fare. I pompieri hanno estratto il conducente dalle lamiere e lo hanno affidato allo staff medico che non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Roma che hanno provveduto agli accertamenti per ricostruire la dinamica del terribile incidente. Al vaglio delle forze dell’ordine anche le cause che hanno portato la vittima a perdere il controllo della vettura.

Non si esclude l’ipotesi che l’operaio, riporta Roma Today, possa essere stato colpito da un malore alla guida. Utili potrebbero essere in tal senso le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza della tangenziale che la Polizia Locale ha acquisito ed ora dovrà esaminare.

