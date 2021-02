Chiara Ferragni completamente mora, il cambio look “impressiona” – FOTO

Chiara Ferragni sorprende tutti i suoi follower. Un cambio look repentino la rende quasi irriconoscibile. E’ solo un ricordo del passato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Un viaggio nel tempo in un recente passato è quello che propone l’influencer più famosa d’Italia. Chiara Ferragni ha pubblicato una carrellata d’immagini tratte dal videoclip di un brano del rapper Fedez, suo marito. Il pezzo in questione è Bella Storia, rilasciato solo il 6 ottobre scorso, che conta attualmente su YouTube quasi 17 milioni di visualizzazioni.

L’imprenditrice digitale si è prestata a essere protagonista del video in cui appare in una mise a cui non siamo abituati. I capelli lisci e biondissimi sono scomparsi; a loro posto c’è un’acconciatura decisamente più aggressiva: parrucca dalle tinte nero corvino, ricci cotonatissimi, un trucco decisamente marcato e abiti in pelle scura. Le atmosfere retrò “dipinte” nelle immagini la fanno assomigiare a una novella Betty Rizzo di Grease.

Chiara Ferragni, in sella alla moto insieme al suo amato Fedez, sfreccia sempre verso fama e successo.

LEGGI ANCHE –> Luisa Corna bellezza senza confini, il tempo per lei non è passato – FOTO

Chiara Ferragni: ritorno alla realtà

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

LEGGI ANCHE –> Paola Di Benedetto, eleganza e sensualità. Una donna da scoprire – Foto

Bastano poche ore per far cambiare decisamente atmosfera su profilo di Chiara Ferragni. Lasciati gli scatti nostalgici tratti dal video di Bella Storia, si torna al presente e alla realtà che, tutto sommato, per i Ferragnez non è poi così male.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Fedez sarà sicuramente uno dei protagonisti indiscussi del prossimo Festival di Sanremo in coppia con la cantante Francesca Michielin. La bellissima influencer nel frattempo si sta godendo gli ultimi stralci della sua seconda gravidanza che la porterà a diventare mamma di una bimba. Nessuna indiscrezione sul nome della nascitura, quello che si sa è che il piccolo Leone non vede l’ora di diventare un fratello maggiore.

PER RIMANERE INFORMATO SU TUTTE LE NOTIZIE DEL 17 FEBBRAIO 2021 GUARDA IL TG DI YESLIFE.