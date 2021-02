Fedez dice una parolaccia, Leo spiazza e lo riprende: “Non si dice”

Fedez e il piccolo Leo ci stupiscono ancora una volta con un video diventato in pochissimo virale, è Leone la star del web

Fedez e il piccolo Leone ne combinano sempre una delle loro. Padre e figlio si divertono un sacco insieme e con loro i follower del rapper e della moglie Chiara Ferragni che grazie al “poter della condivisione” come ama dire l’influencer numero uno al mondo, riescono un po’ ad essere parte del loro mondo.

Le gag che nascono in modo spontaneo e disinvolto sono innumerevoli e ogni volta Leone seppur abbia solo due anni e mezzo riesce a stupire sempre tutti. Le sue uscite, i suoi modi di fare regalano sempre un sorriso a tutti, in primis a mamma e papà che spesso rimangono basiti di fronte a quello che vedono e sentono.

Solo l’altro ieri il bacio sulla pancia della Ferragni dicendo “Ti aspetto sorellina” proprio come un fratello maggiore grande e responsabile. Ieri l’esilarante scena con il papà che dice una parolaccia e lui lo riprende. Vediamo cosa è successo.

Fedez ripreso da Leo, il video conquista il web

Ieri Fedez è andato direttamente sul palco dell’Ariston per le prime prove, insieme a Francesca Michielin, di Sanremo. Prima di partire ci ha regalato qualche chicca del suo Leo.

“Hai fatto la caccona?” chiede il rapper di Rozzano al suo piccolo e lui con la sua risposta lascia tutti di stucco ma suscita anche risate e tenerezza. Spiazza tutti insomma Leone con la sua verve che già da ora prevede un grande successo social.

“Non si dice quella parolaccia”risponde il piccolo sgridando il papà con vece tranquilla e appoggiata su un puof del salone. Di sottofondo la risata di mamma Chiara Ferragni che suggerisce “Si dice popò”.

Grande tenerezza e ilarità per un ennesimo video che ha fatto il giro del web. Leo forse non lo sa ma è già una grande star del web, del resto con una mamma e un papà come i suoi non poteva essere altrimenti.

