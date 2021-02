Michela Quattrociocche: lo sguardo di chi sa farti innamorare FOTO

Miky Quattrociocche su Instagram? Semplicemente stupenda, avete visto la sua ultima foto? Splendore e incanto con quello sguardo

Non perde occasione di mostrare la sua bellezza ai fan su Instagram dove si fa chiamare Miky. Seguita da quasi cinquecento mila follower, Michela Quattrociocche è una dea con quegli occhi verdi da cerbiatto che conquistano chiunque la guardi. Difficile resisterle. La Niki di Scusa ma ti chiamo amore, che ha avuto la sua prima esperienza in tv accanto al big Roul Bova, oggi è una donna e mamma meravigliosa.

Miky Quattrociocche: qual è la chiave del suo successo?

Non solo al cinema ma anche in televisione con Provaci ancora prof o Camera Cafè, e poi protagonista nei videoclip musicali, Michela Quattrociocche ha trovato senza dubbio la sua strada. Ma qual è la sua chiave del successo? Sicuramente il suo talento ma non possiamo dimenticarci della sua bellezza: sguardo magnetico e labbra da baciare. Il sorriso è il biglietto da visita dell’attrice. E sul web i fan impazziscono per le sue foto. Quegli occhi verdi da cerbiatto mandano in tilti chiunque la guardi anche solo per un secondo.

Un filo di trucco et voilà, il gioco è fatto. La Quattrociocche nonostante il successo e il passare degli anni non ha mai perso quella semplicità che la contraddistingue da sempre. L’abbiamo conosciuta come un’adolescente ed oggi è una donna elegante, di classe ma rimasta umile.

Cosa le riserva il futuro? E’ pronta per nuove avventure lavorative in televisione? Intanto si gode qualche scatto tra uno shooting e l’altro.

