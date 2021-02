Nicole Minetti devastante: completo intimo da 1000 e una notte – Foto

Nicole Minetti, tentatrice e provocatrice: è la numero uno dei social. Il ricordo bollente di Dubai non ha precedenti

Non ce la fa a stare “tranquilla” Nicole Minetti. La super sexy ex politica ama la provocazione e ogni due per tre torna all’attacco. Ogni scusa è buona per far sussultare i suoi follower che per la verità non aspettano altro che le sue “bombe” di sensualità.

Spesso sono ricordi, ma chi se ne importa se sono solo riproposizioni, le sue forme invadono lo schermo dei cellulari e soprattutto gli uomini dal cuore debole vanno in tilt. Ma la ex consigliera regionale che da tempo ha dismesso i panni della sexy politica, tenendo per sé solo il sexy, tramite i social fa sentire forte la sua presenza anche se dalla scena pubblica non si vede da parecchio tempo.

Per lei sono passati tempi duri soprattutto dopo il coinvolgimento nel caso Ruby per il quale è stata accusata di favoreggiamento alla prostituzione. Nel 2019 è arrivata la tegola più atroce: la condannata a due anni e 10 mesi.

LEGGI ANCHE –> Michela Quattrociocche: lo sguardo di chi sa farti innamorare FOTO

Nicole Minetti, tentatrice e provocatrice: la numero uno

LEGGI ANCHE –> Veronica Ruggeri, la “iena” si volta e mostra un lato molto sexy – FOTO

Ma Nicole Minetti sui social non parla di tutto questo. Politica, questioni giudiziarie, non esistono. Esiste solo lei e il suo fisico da urlo che con le sue forme conturbanti e messe sempre ben in vista, è una delle bombe sexy del web.

Ormai sono lontani per lei quei tempi che l’hanno fatta diventare una personalità molto chiacchiera. Ora parlano solo le sue prorompenze, impossibile non notarle. Con un ricordo dello scorso anno la Minetti sfoggia un completo intimo da non credere. A dir poco devastante con il lato A che implode e le sue rotondità mese in primo piano super abbronzate in quel di Dubai.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Un ricordo infuocato che mette tutti d’accordo. Come sempre super provocatrice e tentatrice la Minetti come solo lei sa fare.

PER RIMANERE INFORMATO SU TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO GUARDA IL TG DI YESLIFE.