Soliti Ignoti, gaffe irrimediabile di Amadeus: gelo in studio

I Soliti Ignoti, la gaffe di Amadeus verso un ospite fa calare il gelo in studio. La situazione sfugge di mano.

Puntata insolita ieri de I Soliti Ignoti, lo show preserale di successo firmato Rai Uno e condotto da Amadeus. Il padrone di casa infatti si è reso vittima di un evento poco consono e che ha dato molto da discutere. I telespettatori increduli. Il tutto si verifica quando entra in studio il mago Raffaello, all’anagrafe Raffaello Corti. Il giovane mago propone i suoi trucchi ma in una veste poco ordinaria con battute insolite, surreali e spesso frutto di gioco di parole che suscitano sin dalla prima battuta il sorriso. Come la seguente: «Quando incontrate uno spagnolo triste ditegli mucho. Per lui significa molto». Una freddura che a quanto pare non sia stata capita da Amadeus e dalla concorrente, Alba Parietti, che sono rimasti di stucco. Alla domanda del conduttore «Non ho capito, cosa hai detto…» il giovane mago tenta di porre rimedio, «Pensa che a me questa battuta piaceva tanto…».

Amadeus, fiumi di commenti sui social

La faccia di Amadeus che palesava un’incomprensione di fondo su alcune battute di Mago Raffaello ha fatto il giro del web. In tanti su Twitter a commentare l’accaduto «La faccia sbalordita di Amadeus, che ridere», anche perché non è stato l’unico caso. Nel corso di un’altra battuta del giovane (fai accenno appena senti la campana, riferendosi all’audio di una donna di Salerno) Amadeus si è perso, ancora una volta. Inesistente l’intervento della Parietti. Tutto questo ha scatenato ilarità sui social.

Forse era proprio questo l’intento di Raffaello, lo stesso sulla pagina Instagram – che vanta quasi 23 mila follower – si definisce sabotatore.