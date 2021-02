Tommaso Zorzi, la tv italiana riparte da lui: record di ascolti su Mediaset Extra! Il concorrente della casa del Grande Fratello Vip ha superato nuovamente se stesso

Tommaso Zorzi è senza dubbio il futuro della televisione italiana. Ironico, intraprendente e di talento, ha usato il Grande Fratello Vip come vetrina per farsi conoscere e bisogna ammettere che ci è riuscito pienamente. C’è chi nel reality pensa a trovare l’amore e non sfrutta questa possibilità come dovrebbe: poi c’è lui, che nonostante si sia innamorato nella casa più spiata d’Italia, è sempre andato dritto per la sua strada e non ha mai perso di vista il suo obiettivo. Da un mese a questa parte il GF lo ha messo al timone di un programma ideato, scritto e condotto da lui: “GF Late Show”, che va in onda in seconda serata il mercoledì su Mediaset Extra e che sta riscuotendo un successo senza precedenti.

Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi fa record di ascolti con il suo Late Show su Mediaset Extra

La puntata di ieri sera è stata seguita da 352.000 telespettatori con ben il 4,65% di share. Continua a superare se stesso settimana dopo settimana, infatti ricordiamo che la prima puntata aveva racimolato un preziosissimo 2,5%. Da lì ha spiccato il volo e non si è più fermato: ieri sera è riuscito perfino a distogliere l’attenzione dalla serata dedicata ai 25 anni di Porta a Porta su Rai1, che è durato fino all’1:50 di notte.

Stiamo assistendo sicuramente ad un vero e proprio battesimo per Zorzi: oggi fa le prove generali conducendo un programma ideato da lui stesso e messo in piedi in una casa senza sovrastrutture e palcoscenici. Un domani, invece, potremmo vederlo condurre davvero un programma tutto suo e, stando ai risultati ottenuti, questo domani potrebbe non essere poi così lontano.