Barbara D’Urso distrutta dal dolore: “Manchi tanto “ – FOTO

Barbara D’Urso. La regina dei programmi salotto di Canale 5 pubblica una foto nostalgica sul suo profilo Instagram. Grande commozione

Un vero e proprio viaggio nel tempo è quello compiuto da Barbara D’Urso attraverso un’immagine nostalgica. La popolare presentatrice, in forza alle reti Mediaset, ha pubblicato sul suo seguitissimo profilo Instagram una foto che la ritrae in una veste inedita. Siamo infatti abituati a vederla sempre attraverso il piccolo schermo: capelli, trucco e abiti perfetti, nel suo splendore che non accenna a scalfirsi con il passare del tempo.

Lo scatto che propone, invece, risale alla fine degli anni ’80. Meno make up, una larga tuta e comoda, ma è riconoscibilissima nel volto di quella giovane donna di circa 30 anni. Non è sola però. Seduto accanto a lei c’è il padre Rodolfo. La somiglianza tra i due e lampante. L’uomo, nelle vesti di nonno, è sorridente e impegnato a dare il biberon a uno dei figli di Barbara. Non è dato sapere se si tratta di Giammauro o Emanuele, avuti entrambi dal produttore Mauro Berardi.

Barbara D’Urso è rimasta orfana di madre a soli 11 anni. E’ il padre che ha sostenuto tutta la famiglia e ha rappresentato un pilastro. Tuttavia, il carattere severo e restrittivo ha causato incomprensioni con la figlia che, per sfuggire alla sua oppressione, è andata via di casa a 18 anni per inseguire i suoi sogni. Solo con il tempo i rapporti si sono rinsaldati, al punto che la stessa presentatrice ora lo ringrazia per il rigore che le ha saputo impartire. Papà Rodolfo adesso non c’è più. La D’Urso esprime il suo dolore con una semplice parola: “Manchi”.

Barbara D’Urso: il sostegno dei follower

E’ stata più volte tacciata di essere la regina del trash. I giornalisti dicono di lei che faccia pessima informazione, che speculi sulle disgrazie altrui. Gli esperti dei media l’accusano di diventare veicolo d’ignoranza abbassando la qualità dei programmi televisi italiani. Il pubblico invece la ama ogni giorno di più e la invita ad entrare a casa propria con un solo click del telecomando.

Barbara D’Urso, noncurante delle cattive opinioni, si gode ormai da tempo l’ennesimo successo di una stagione positiva con dati di share che la confermano sul podio delle conduttrici tv più seguite.

Molti sono stati i commenti di plauso e sostegno nel vedere sul profilo Instagram la foto nostalgica insieme al padre, accompagnati da una pioggia di emoji a forma di cuore rosso: “Foto bellissima”, “Foto stupenda, piena di significato”, “Che belli”.