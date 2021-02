Beautiful, anticipazioni puntata 20 febbraio: un matrimonio a Las Vegas

Beautiful, anticipazioni 20 febbraio: mentre Liam cerca di convincere Bill ad accettare Sally, lei cerca di rimediare alla gaffe.

Sally ha compiuto un errore imperdonabile: ha chiamato Wyatt con il nome di Liam. Il giovane Spencer è sconvolto e comincia a pensare che non sia una buona idea sposarsi con la stilista. Nel frattempo Liam è tornato alla Spencer: il padre vorrebbe che si occupasse di Eye on fashion, ma lui rifiuta, facendogli notare che l’incarico è già stato affidato al fratello. Non sembra una buona idea tornare a lavorare in azienda, inimicandosi Wyatt. A casa Forrester Quinn parla con Shauna. È sicura di ciò che ha visto: lei e Ridge si stavano baciando.

Beautiful, anticipazioni 20 febbraio: Eric ammonisce Ridge

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Quinn sarà estremamente compiaciuta nel notare che Shauna e Ridge si stanno concedendo una possibilità. Per la donna il fatto che Ridge sia ancora sposato con Brooke non è nulla di più che un semplice inconveniente. Nel frattempo Eric ammonisce Ridge: non si sente la persona adatta per dare consigli riguardo a matrimoni duraturi, ma pensa comunque che il figlio debba valutare bene la situazione prima di chiudere definitivamente con Brooke.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo poi che Sally non saprà come scusarsi con Wyatt per la gaffe, perciò, per dimostrargli che fa sul serio, gli proporrà di volare subito a Las Vegas per sposarsi.