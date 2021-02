Belen Rodriguez incantevole: vestito cortissimo, gambe mozzafiato- FOTO

Belen Rodriguez dà il buongiorno ai fan con uno scatto in cui si mostra elegantissima. Un abito bianco mette in risalto le bellissime gambe.

Belen Rodriguez elegantissima in abito bianco. Lo scatto è apparso questa mattina sulla pagina Instagram della showgirl argentina. La foto manda in tilt del pubblico di Instagram.

L’abito, impreziosito da bottoni raffinati, lascia scoperte le bellissime gambe di Belen. Seduta su una poltrona bianca, la showgirl le incrocia. Toniche e affusolate, sono lunghissime. La posa rende ancora più sensuale lo scatto. Le scarpe a punta con il tacco danno un tocco di eleganza all’outfit. Coda bassa, Belen ha in mano il telefono con cui scatta la foto allo specchio. “Buenos dias”, la didascalia al post. Subito è tripudio di like e commenti da parte dei 9,8 milioni di follower. Sempre oggi la showgirl posta altri contenuti. Prima una foto di spalle in vasca, poi il dettaglio di una gamba. Infine l’ultima foto mostra una borsa color giallo pastello firmata Acne Studio.

Belen Rodriguez: a Verissimo racconterà il grande amore con Spinalbese

In questi giorni la showgirl argentina continua a catturare l’attenzione in merito alla seconda gravidanza. Dopo aver pubblicamente ufficializzato la notizia, con una serie di scatti in cui ha mostrato il ventre in dolce attesa, non sono mancate le critiche da parte del pubblico. In particolare la showgirl è stata attaccata per l’eccessiva magrezza nonostante la gravidanza.

Intanto manca sempre meno all’intervista di Belen negli studi di Verissimo. Domani ai microfoni di Silvia Toffanin parlerà della gravidanza. Per la prima volta in tv racconterà la dolce attesa e la sua storia d’amore con Antonio Spinalbese. Una passione nata la scorsa estate in vacanza e sbocciata nel giro di pochi mesi in un grande amore. Per la coppia in arrivo una femminuccia come conferma la showgirl stessa. Luna Marie il nome scelto per la piccola che nascerà in estate.

Non mancherà anche il tema dell’ex matrimonio con Stefano De Martino concluso la scorsa primavera.

