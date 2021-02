Il Codacons tuona: “Chiudete quel social Network”

Il Codacons scende in campo e chiede la chiusura di uno dei social network più famosi e amati al momento. Si rivolge alla magistratura

Il Codacons fa sentire ancora una volta la sua voce e ci va giù pensante. Chiede la chiusura di uno dei social network più apprezzati e in voga del momento, soprattutto dai giovani. Si tratta di Tik Tok che come abbiamo avuto modo di vedere negli ultimi periodi nascondere delle grosse insidie.

Emblematico è stato il caso di Antonella, la bambina siciliana di 10 anni che si è tolta la vita per seguire una sfida lanciata sul social. Dopo questo episodio poco o nulla è stato fatto e così Carlo Rienzi, presidente del Codacons, è passato all’azione.

Tuonando e chiedendo di far chiudere Tik Tok ha presentato un esposto al Garante per la Privacy e all’Antitrust chiedendo di adottare quanto prima delle misure a tutela dei minori. La sua richiesta non si ferma qui, rincara la dose e aggiunge: “una maxi-sanzione nei confronti della società valutando il sequestro e l’oscuramento del social network”. E se le indagini dovessero far emergere dettagli che potrebbero essere trattati penalmente, anche l’intervento della magistratura.

LEGGI ANCHE –> La compagna di Jamal Khashoggi si rivolge a Joe Biden

Codacons contro Tik Tok, si rivolge alla magistratura

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FarmaciaVirtuale.it (@farmaciavirtualeit)



LEGGI ANCHE –> Drammatico incidente in giardino: muore bimba di 8 anni

Secondo il Codacons nonostante Tik Tok mostra sulle carte che l’accesso è vietato ai minori di 13 anni, i fatti accaduti dimostrano che in realtà accade tutt’altro senza che ci sia nessun controllo, accusa l’associazione a sostegno dei consumatori.

“TikTok ha disatteso un ordine preciso del Garante” ha tuonato Caro Rienzi e per questo ne chiede la chiusura immediata. Per provare che ci sono delle scorrettezze basta simulare la registrazione, spiega, e le conferme dei sospetti arrivano in modo palese.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

“TikTok ha disatteso le disposizioni – conclude Rienzi – E noi ci aspettiamo che s’intervenga in favore della tutela dei minori, chiudendolo”. Che cosa accadrà da qui in avanti toccherà alla magistratura deciderlo.

PER RIMANERE INFORMATO SU TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO GUARDA IL TG DI YESLIFE.