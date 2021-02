Terribile scoperta in mattinata: agghiacciante ritrovamento in un fiume

Il cadavere di una donna, di cui non si conosce l’identità è stato recuperato questa mattina nelle acque del fiume Marecchia di Rimini. Su quanto accaduto sta indagando la polizia.

Agghiacciante scoperta questa mattina nelle acque del fiume Marecchia a Rimini, dove è stato recuperato il cadavere di una donna. A scorgere il corpo senza vita che galleggiava nel fiume, un passante che ha subito lanciato l’allarme contattando le forze dell’ordine. Sul posto, indicato dall’uomo, sono arrivati i vigili del fuoco, il personale medico del 118 e gli agenti della polizia. Non sono ancora chiare le cause del decesso e l’identità della donna.

Nella mattinata di oggi, venerdì 19 febbraio, il cadavere di una donna è stato recuperato nel fiume Marecchia a Rimini. Secondo quanto riporta la redazione di Fanpage, a scorgere il corpo sarebbe stato un passante che stava facendo una passeggiata nei pressi della riva. L’uomo ha notato qualcosa che galleggiava in acqua e, avvicinatosi, si è accorto che si trattava di un corpo. Il passante ha subito chiamato le forze dell’ordine lanciando l’allarme.

Sul posto si sono precipitati i sommozzatori dei vigili del fuoco, l’equipe medica del 118 che hanno avviato le operazioni di soccorso per recuperare il cadavere dalle acque. Intervenuti anche gli agenti della polizia che hanno avviato le indagini per ricostruire la vicenda ed hanno sentito l’uomo che ha scoperto il cadavere.

Al momento non si conoscono l’identità della donna e le cause della morte, circostanze su cui potranno far luce l’autopsia e gli accertamenti delle forze dell’ordine. Dai primi riscontri, riporta Fanpage, sembra essere stata esclusa la pista di una morte per cause violente, ma gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi.

