Anna Tatangelo sbotta In Rai e li fredda tutti “ora vi dico la verità“

La cantante Anna Tatangelo non ha resistito nel dire la verità in Rai, la rivelazione ha poi freddato lo studio ed i suoi telespettatori.

E’ dovuta intervenire tempestivamente la cantante nativa di Sora, Anna Tatangelo, in seguito alle supposizioni createsi tra il pubblico del reality de Il Cantante Mascherato, attualmente in onda su Rai 1, e presentato dalla storica conduttrice italiana, Milly Carlucci. In seguito alla misteriosa esibizione della farfalla bianca in molti tra la giuria, come tra i telespettatori, hanno creduto che la voce celata dal fantasmagorico costume fosse proprio quella di Anna.

Anna Tatangelo, lo smascheramento della super discussa farfalla bianca

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Cantante Mascherato house (@ilcantantemascherato_house)

Le polemiche seguite su Twitter hanno poi improvvisamente ingigantito l’incognita, portando la diretta interessata a rivolgersi in maniera diretta sull’accaduto. Giunta invece dalle sue storie pubblicate repentinamente su Instagram la smentita di Anna sembra aver chiarito ogni dubbio sulla questione televisiva.

Apparentemente infastidita dal bombardamento sui social seguito alla domanda “chi sarà mai la farfalla bianca?”, Anna ha sbandierato il suo “nooo!” deciso, seguito da una serie di faccine esasperate in diretta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ⚡️ALP⚡️ (@alessiolapadulaafp)

Dopo le supposizioni di alcuni ascoltatori forse distratti: “Se dite che la farfalla non è Anna Tatangelo è perché non avete mai ascoltato Anna Tatangelo” è stata fatta luce. Ed abbandonata dunque definitivamente l’idea che la cantante abbia fatto parte segretamente al cast del programma della Rai adesso può continuare a concentrarsi sulla sua vera musica.

