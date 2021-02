Elisa in un posto da sogno con la famiglia: il paradiso su Instagram – FOTO

La cantante Elisa Toffoli ha postato su Instagram delle foto che la ritraggono con la sua famiglia in un paradiso della natura: meravigliosi

Elisa non ha bisogno di descrizioni, una delle cantanti più amate sul territorio, pluripremiata, di successo anche nel resto d’Europa e nel Nord America. Ha venduto più di 5,5 milioni di dischi, conquistato classifiche nelle prime posizioni e top ten. Ha scritto con l’immenso compositore Ennio Morricone “Ancora qui” per Django Unchained, film di Quentin Tarantino, candidata all’Oscar per migliore canzone originale. Una lunga carriera di numerosi album di successo, tour, doppiaggi, ma anche televisione. La cantautrice infatti ha dato modo di farsi apprezzare oltre la musica, come persona, nel ruolo di coach ad Amici, dimostrando la sua genuinità.

Elisa in un paradiso della natura con la famiglia

Grazie alla semplicità e autenticità trasmessa al pubblico, Elisa è seguitissima su Instagram da 1,4 milioni di followers, dove condivide scatti di attimi di gioia con l’amatissima famiglia. Gli ultimi postati ne sono un esempio, nei quali risultano il ritratto della felicità.

La cantautrice è in compagnia del marito Andrea Rigonat, chitarrista di Elisa nonché produttore insieme a lei di alcuni dei suoi album più noti, e dei loro figli Emma Cecile e Sebastian. Un quadretto meraviglioso in un paradiso della natura. La giornata di sole splende sulla neve candida e i monti sono uno spettacolo da sogno, mentre loro sorridono e gioiscono di tale esperienza: bellezza assoluta allo stato puro.

La splendida cantautrice si presta anche a un video divertente a rallentatore in cui si lascia cadere sulla neve con tanto di effetto alla voce, a dimostrare ancora una volta quanto non si prenda sul serio nonostante l’enorme successo. Aveva dimostrato la sua simpatia già nel programma di Maria De Filippi, dove si presentava sempre pronta a ridere e divertirsi, caratteristica che la rende ancora più unica.

Da questo spaccato di quotidianità condiviso sui social, si evince il temperamento di questa meravigliosa famiglia e il futuro promettente di queste piccole creature che crescono, tra musica e paesaggio, guidati da due genitori davvero eccezionali.