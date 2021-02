I sacrifici di Katia Ricciarelli: “Sono stata anche in carcere”

Katia Ricciarelli si racconta e parla del suo passato nel quale ha fatto i lavori più vari per mantenersi, finendo anche in carcere

Una carriera fatta di grandissime soddisfazioni ma anche di innumerevoli sacrifici quella di Katia Ricciarelli che si racconta in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo. Ad oggi è un personaggio di spicco della musica mondiale e dello spettacolo italiano, ma ha dovuto rimboccarsi le maniche per riuscire a ottenere determinati risultati. In particolare l’ex moglie di Pippo Baudo racconta i diversi lavori che si è ritrovata a svolgere per aiutare economicamente la propria famiglia, così come le prime esperienza da cantante.

L’esibizione in carcere e l’incontro con il padre sconosciuto

Un talento innato quello di Katia Ricciarelli che ha iniziato a cantare quando era ancora una bambina. La naturale predisposizione andava però sviluppata e per questo iniziò a prendere lezioni di canto. “La mia maestra era molto anziana, suonava il pianoforte“, racconta prima di affermare come la sua voce fosse stata riconosciuta già come quella di un piccolo soprano. Proprio la sua maestra la portò a cantare in un posto insolito, il carcere di Rovigo.

“Ero davanti ai carcerati e mi guardavano tutti straniti, io ero una bambina e si saranno chiesti perché fossi lì” ricorda Ricciarelli. “Avevo la parrucca di Cio-Cio-Can e il kimono” racconta. E quell’esperienza è stata solo una delle tante, si è esibita anche al circo e negli ospedali, iniziando a racimolare i primi soldi. È proprio in un ospedale che si è imbattuta sorprendentemente in suo padre, che non aveva mai conosciuto fino ad allora. “Ci hanno portati dai malati e lì l’ho visto, non sapevo neanche fosse lui“, a informarla dell’incontro è stata infatti la madre, dopo aver visto la foto scattata insieme.

Da allora Katia Ricciarelli ha costruito una carriera immensa e ha cantato sui palchi di tutto il mondo. Non dimentica però mai da dove è partita e i sacrifici che ha dovuto fare per raggiungere i suoi obbiettivi.