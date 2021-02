La cantante Baby K ripropone uno scatto dalla sensualità che viaggia ben oltre ogni possibile immaginazione: fa impazzire i suoi fan.

La cantante nativa di Singapore e cresciuta sul suolo londinese Claudia Judith Nahum, in arte Baby K, ha da pochi giorni compiuto il suo trentottesimo compleanno, e dopo aver festeggiato solennemente lo scorso 5 febbraio, adesso decide di fermarsi per un giorno e rivivere i tempi d’oro di un vecchio set. Conquistati i suoi fan con la celebre e ritmata Roma-Bangkok, e viziati ancora una volta con il suo ritorno nelle hit parade durante la scorsa estate grazie a Non mi basta più, delizia i suoi ammiratori sfoggiando un look da favola.

Un‘agghindata Baby K e la memoria backstage mozzafiato

“Aspettando di tornare ad agghindarci ed essere di nuovo favolosi insieme 💘” è il pensiero nostalgico dalla cantante di origini asiatiche nella mattinata di oggi e poi volutamente associato al suo ultimo scatto pubblicato su Instagram. Secondo l’opinione di molti, agghindata o meno, la carismatica Baby risulta sempre eccezionale. Eppure questo outfit tendente alle colorazione tipiche degli anni ‘2000 è una vera gioia per gli occhi.

Trasformatasi similmente ad una perfetta e sensuale Barbie, l’artista fa comprendere che si tratta di un vecchio scatto fornendo delle coordinate grazie agli hashtag utilizzati per l’occasione: #ritrovamentinelcellulare #backstage.

Ad alcuni estimatori invece ricorda vagamente la pazza per eccellenza dei fumetti firmanti Marvel, Harley Quinn. Mentre per altri è semplicemente un’estrosa interprete di se stessa. In attesa che la sua essenza carismatica d’agghindatrice prodigio e la sua voce energizzante possano tornare sugli spalti, non resta che amare un ricordo che stavolta va oltre ogni immaginazione.

