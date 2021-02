Balivo: “Voglio le telecamere in camerino”, il pubblico social contro Insinna

Contrasti e tensione al Cantante Mascherato tra Caterina Balivo e Flavio Insinna: il retroscena della lite

Alta l’attenzione rivolta al programma condotto da Milly Carlucci, Il Cantante Mascherato, il talent game in cui personaggi dello spettacolo competono in sfide canore completamente travestiti, e vengono smascherati alla loro eliminazione. Proprio l’intuizione dell’identità di uno dei concorrenti è stato movente di forti contrasti tra gli opinionisti. Il litigio in diretta ha coinvolto Caterina Balivo e Flavio Insinna, talmente acceso da aver scatenato la polemica sui social, nei quali il pubblico si è scagliato contro Insinna.

LEGGI ANCHE –> Caterina Balivo, vestitino incantevole, calze sexy e tacchi: bellezza sublime – FOTO

Balivo: “Voglio le telecamere in camerino”

LEGGI ANCHE –> Anna Tatangelo sbotta In Rai e li fredda tutti “ora vi dico la verità“

Lo scontro è avvenuto nel corso della penultima puntata del programma, e ha avuto come oggetto proprio l’identità di un concorrente. Insinna infatti, riferendosi all’esibizione del Gatto, ha iniziato a elencare i vari indizi raccolti e le relative intuizioni secondo le quali sotto la maschera del simpatico felino si nascondesse l’attore napoletano Stefano Assisi.

A quel punto interviene Caterina Balivo che si rivolge a piena voce alla conduttrice del programma: “Milly, io richiedo le telecamere in camerino“, aggiungendo la spiegazione. Ha affermato infatti di ritenere che il collega avesse spiato i suoi appunti nei quali erano annotati tutti quei dettagli da lui esplicati.

Si anima la puntata nello scambio di frecciate tra i due, ma il pubblico da casa ha notato un vero e proprio accanimento da parte di Insinna nei confronti della Balivo. Quasi ad ogni osservazione di quest’ultima, il conduttore si lasciava andare a qualche battutina in sottofondo o commento avverso. Il popolo dei social si è scagliato contro di lui, additandolo addirittura come maschilista.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Sicuramente non scorre simpatia tra i due opinionisti, che avevano entrambi ragione sull’identità del Gatto, ma una cosa è certa: questa avvincente edizione del Cantante Mascherato riserva sempre qualche colpo di scena.