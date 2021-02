La nota giornalista sportiva, web influencer, nonché personaggio televisivo italiano, pubblica un vecchio selfie di questa estate.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara Pedrotti (@barbarapedrotti)

Nel selfie Barbara ha un croissant in mano, mentre è in una spiaggia paradisiaca in piena estate, con un bikini di paillettes variopinto e un paio di occhiali da sole.

Nella didascalia ironicamente scrive: “Quando sei a Milano, è ora di cena e tu avresti voglia di un croissant, del sole e del mare… non benissimo direi“.

La foto è stata super apprezzata, con più di 9.000 mi piace e 300 commenti.

Barbara Pedrotti e la sua passione più grande: ecco le sue parole…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara Pedrotti (@barbarapedrotti)

Durante un’intervista rilasciata a Calciomercato.com, Barbara racconta come è nata la sua passione più grande, cioè quella per lo sport: “Lo sport ha sempre fatto parte della mia vita. Sono infatti cresciuta in una famiglia di sportivi e sin da piccina ho praticato molte discipline, dalla ginnastica artistica al nuoto, dalle due ruote alla pallavolo e così via; una passione a 360° quindi, sia per lo sport praticato che per quello seguito come appassionata“.

E ancora: “Sono passati poi gli anni e passettino passettino la mia passione con la P maiuscola si è trasformata anche nella mia professione: una gioia immensa“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara Pedrotti (@barbarapedrotti)

Infine aggiunge: “Se parliamo di sport praticato, quello che prediligo è la corsa, ma non appena sbuca il sole mi dedico alla mia MC Rb 1000 e se ho voglia di rilassarmi e di stare tra me e me invece scelgo il nuoto“.