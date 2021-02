Questa è la storia di una ragazza che cerca suo padre che l’ha allontanata dopo il suo matrimonio segreto con Maria.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da C’è Posta Per Te (@cepostaperteufficiale)

Antonella ha deciso di partecipare a C’è posta per te per riallacciare il suo rapporto con il padre e cercare di ricostruire quel che resta di una famiglia. Dopo la fine del matrimonio dei suoi genitori, il padre ha iniziato una relazione con una nuova compagna che inizialmente si è resa docile e amorevole con loro fino a che i due si sono spostati di nascosto.

Questo gesto ha sorpreso e deluso le figlie che quindi non hanno potuto presenziare al matrimonio del padre. Dopo il trasferimento dei neosposi a 800 km di distanza (infatti da Manfredonia sono andati a vivere al Nord Italia) il comportamento di Maria è cambiato drasticamente: la donna ha imposto a suo marito di non sentire più le figlie tanto da bloccare il loro numero di telefono. Il padre ha provato a sentirle di nascosto, cancellando poi le chiamate per non farlo scoprire a sua moglie.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> C’è posta per te: Maria de Filippi e la sorpresa a Giuseppe e Sara (VIDEO)

La scelta di Lorenzo tra sua moglie e sua figlia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da C’è Posta Per Te (@cepostaperteufficiale)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> C’è posta per te, la serataccia per Maria De Filippi: tutto bloccato

Il confronto tra Antonella e suo padre con la nuova moglie non è stato pacifico, soprattutto tra le due donne che si sono scontrate su diversi punti mentre Lorenzo è risultato la vittima di sua moglie tanto che siccome lei non vuole andare a cena insieme alle figlie di suo marito, lui ha ammesso di non sentirsela di andare da solo senza di lei preferendo addirittura di non vederle.

Antonella ha portato anche gli screenshoot dei messaggi che le ha mandato la donna dicendole di dimenticare loro padre e adesso è arrivata al punto di voler sapere dal padre se è pronto a cambiare questa situazione altrimenti il loro rapporto sarebbe finito.

La reazione di Maria De Filippi è totalmente dalla parte di Antonella che cerca di capire il comportamento di suo padre.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da C’è Posta Per Te (@cepostaperteufficiale)

Siccome la donna in conclusione ha promesso di accettare le telefonate delle figlie di suo marito, Antonella e il padre si sono riabbracciati. Ma visto l’andamento della storia sono molti i dubbi che davvero possa mantenere la parola data.