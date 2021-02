Elisabetta Gregoraci divina, “last Night” con minigonna e posa da infarto

Avete seguito l’ultima puntata del Grande Fratello? Elisabetta Gregoraci sempre in prima fila, con quel vestito sembrava una dea

Nessuno riesce a batterla quando si tratta di sensualità ed eleganza, Elisabetta Gregoraci ad ogni puntata del Grande Fratello Vip regala emozioni uniche solo con uno sguardo. Chi ha seguito la trasmissione del 19 febbraio avrà notato un vestito stupendo indossato dall’ex signora Briatore. Per non parlare dell’ennesimo video che è stato mandato in onda relativo alla sua pseudo relazione con Pier Paolo Pretelli. Nonostante sia fuori da mesi, la Gregoraci resta la protagonista indiscussa di questa edizione che sta per giungere al termine.

Elisabetta Gregoraci: qual è il look per il Grande Fratello?

L’abbiamo vista in tutte le salse: da un look sportivo ad un look casual, dal completo di Capodanno a quello per la sua uscita dalla casa. Insomma con la Gregoraci ogni puntata è speciale. La conduttrice non è mai fuori moda e mai volgare, anzi nonostante gli spacchi e le scollature ampie, Elisabetta ha sempre un tocco di classe che la contraddistingue dalle sue colleghe. In studio non ci sono occhi che per lei e anche Alfonso Signorini si diverte a commentare i suoi abiti sensazionali. L’ultimo bianco è irresistibile!

Uno spacco che parte da sotto l’inguine, frange argento che le coprono leggermente la coscia lunga e un fondoschiena scoperto totalmente. Capelli al vento che si muovono ogni volta che la donna si gira e per finire quel sorriso unico e inimitabile. Vera e pura!