La showgirl Guendalina Tavassi si è cimentata in uno spettacolo a ben dire esilarante: vista di spalle sa come rendersi unica.

La trentaquattrenne romana nata sotto il segno del Capricorno, Guendalina Tavassi, è nota al pubblico italiano principalmente la sua carriera di showgirl ed influencer. Proprio in merito a ciò IL suo recente successo su Instagram è dato da un solidare mix di sensualità, di alcuni consigli per la beauty routine, complici aneddoti familiari e soprattutto dei backstage molto interessanti.

Guendalina Tavassi, tra naturalezza ed ironia lo spettacolo è assicurato

Nella giornata di ieri Guendalina ha voluto cimentarsi in uno shooting casalingo che, oltre a mettere in primo piano la sua bellezza, ha ottenuto un traguardo molto più significativo: suscitando la sua ilarità in primis e poi quella dei suoi ammiratori, ed ha così assicurato uno spettacolo da non perdere.

“Pose naturalissime 😅“, ha esordito divertita nella didascalia del post ufficiale, contenente una serie di istantanea dalla vocazione sensuale, e condiviso soltanto poche ore fa. Una sequenza che ha fatto subito il pieno di apprezzamenti. Il segreto? Se si scorrono le sue storie è possibile osservare una Guenda saltellante ed ironica che cerca di fare del suo meglio per ottenere il risultato sperato dallo shooting messo in causa.

Cambi di posizione tattici, risate da perdere il fiato e colpi di Twerk improvvisatissimi, fino al momento in cui la showgirl decide di aver trovato la posa adatta per fare in men che non si dica il pieno di like. Più che un servizio fotografico dona l’idea che sia stato un ottimo diversivo per trascorrere un’ora della giornata in totale allegria: per tutti è “Bellissima 🙌❤️“.

