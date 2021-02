Martina Hamdy spettacolare sui social network: la 27enne ha condiviso una serie di foto fenomenali sui social network.

Martina Hamdy è una ragazza dotata di una bellezza abbagliante e di una sensualità fuori dal comune. La 27enne è una modella apprezzatissima e ha raggiunto la grande popolarità partecipando al ‘Grande Fratello Vip’ nel 2018 e diventando meteorina del Tg4. La classe 1994 è un volto conosciuto di Mediaset e presenta il Meteo.

La nativa di Sesto San Giovanni è seguitissima sui social network: il suo account vanta 170mila followers. La Hamdy, poco fa, ha condiviso una serie di foto pazzesche in cui indossa un pantalone di pelle vietato ai minori.

Martina Hamdy e il pantalone di pelle: esagerata

Martina, poco fa, ha fatto impazzire la sua platea di followers condividendo su Instagram una serie fantastica di scatti assurdi. La ragazza del Meteo indossa un pantalone di pelle assurdo che mette in risalto le sue gambe. La 27enne assume posizioni decisamente sexy e indossa un outfit da applausi.

Il post ha già raccolto 6mila cuoricini e numerosissimi commenti. “Così bella”, “Sei un capolavoro”, “Sei fantastica”, “Splendida”, “Ma quanto sei bella”, “Stupenda”, “Sei il top”, si legge.

Martina non è nuova a questi scatti. La classe 1994, anche qualche giorno fa, condivise una foto pazzesca in cui indossava un vestitino alquanto particolare con gambe totalmente scoperte. Ogni contenuto che la bella meteorina condivide in rete ottiene sempre un ottimo riscontro, collezionando likes e commenti.