Nunzia De Girolamo si siede e sogni: tutta scosciata è incantevole FOTO

Ex politica e personaggio televisivo, Nunzia De Girolamo è alla guida di un nuovo programma intitolato Ciao Maschio. Di cosa si tratta? E’ una trasmissione in cui la conduttrice in otto puntate cercherà di scoprire l’universo maschile, abolendo qualsiasi tipo di stereotipo e scoprendo i segreti più nascosti degli uomini. In ogni puntata ne verranno intervistati tre. Ma dopo il primo episodio, la presentatrice è già nell’occhio del mirino.

Nunzia De Girolamo: cosa rivela su Instagram? FOTO

La Girolamo non si lascia di certo intimidire dalle critiche del web, anzi sono quelle che la fanno crescere professionalmente. Così risponde ai follower in un modo speciale. Sui social è seguita da quasi novanta mila persone e una foto su Instagram prima del programma è quello che ci vuole. Tailleur corto color grigio, il suo sorriso impeccabile ed è subito Ciao Maschio. “Ho letto tutti i vostri spunti e domande…ho letto davvero tutto, promesso!”.

“Ciao Nunzia sei affascinante” commenta un utente; “Brava” scrive un altro; “Bella” aggiunge un fan. Nessuno sembra stare con le mani in mano, anzi i follower non perdono occasione di lasciare un messaggio o un like alla loro conduttrice.

Di una semplicità unica, la Girolamo è pronta a regalare nuove emozioni nella prossima puntata. Riuscirà a soddisfare il pubblico?