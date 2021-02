Omicidio-suicidio a Treviso, il padre uccide il figlio due anni e si toglie la vita

Dramma a Castello di Godego, in provincia di Treviso. Un padre uccide il figlio di due anni, poi si toglie la vita. Il movente sarebbe la malattia del piccolo

Oggi, poco prima delle ore 13, è stato scoperto un omicidio-suicidio a Castello di Godego. A perdere la vita sono stati Egidio Battaglia, 44 anni, e il figlio Massimiliano, di due. A ritrovare i corpi sono stati il fratello Simone e il padre, Fortunato Battaglia. Egidio e il figlio oggi avrebbero dovuto pranzare insieme ai parenti, ma non si sono presentati. Allarmati i due uomini sono andati a cercarli presso la loro abitazione di piazza Città di Boves.

Arrivati lì, non hanno ricevuto risposta. La porta di casa era chiusa a chiave, allora, temendo il peggio, Stefano è uscito e ha preso una scala per provare ad entrare dal terrazzo. Una volta su, l’atroce scoperta: dalla finestra l’uomo ha avvistato il corpo esanime del piccolo Massimiliano.

Omicidio-suicidio in provincia di Treviso, il padre uccide il figlio due anni e poi si uccide

Sconvolti, i due uomini hanno immediatamente fatto intervenire Carabinieri e Vigili del fuoco. Ma una volta entrati nell’appartamento non hanno trovato solo il cadavere del bambino, ma anche quello del padre Egidio.

Accanto a lui è stata trovata una lettera, in cui l’uomo ammetteva la volontà di farla finita a causa dei gravi problemi di salute del figlio. Il ritrovamento avvalora quindi l’ipotesi dell’omicidio-suicidio. Per quanto riguarda la dinamica della tragedia, per ora si pensa che dopo aver soffocato il bambino, Egidio si sarebbe suicidato, tagliandosi la gola. Le indagini sono in corso.

Assente da casa Adriana, la moglie di Egidio e madre del piccolo di Massimiliano. La donna è una fisioterapista e oggi era di turno in ospedale. Quando le è stata comunicata la drammatica notizia, la donna ha avuto un malore ed è sotto osservazione.