Sanremo 2021, terza serata: svelati cover e duetti dei big in gara

Il conto alla rovescia all’inizio del Festival di Sanremo si accorcia. Tra le difficoltà organizzative, determinate dall’emergenza sanitaria, e i cambi di programma emergono i palinsesti delle serate. Recenti comunicazioni hanno rivelato che giovedì 4 marzo, nell’ambito della terza serata, i 26 concorrenti della sezione Campioni si esibiranno interpretando brani tratti dalla storia della musica italiana. Per questa edizione senza pubblico, un’intera serata sarà dedicata alle cover.

Nella rivisitazione dei brani i big in gara potranno sceglie se cantare singolarmente o in coppia, sia con ospiti italiani o stranieri. Sono già stati comunicati alcuni dei duetti. Tra questi Aiello Gianna con Vegas Jones che canteranno “Gianna” di Rino Gaetano, Bugo insieme ai Pinguini Tattici Nucleari che interpreteranno invece “Un’avventura” di Lucio Battisti. Sarà poi la volta di Francesco Renga con Casadilegno sulle note di “Una ragione di più” di Ornella Vanoni e di Fedez e Francesca Michielin con il medley di “Calcutta” di Del Verde e “Le cose che abbiamo in comune” di Daniele Silvestri.

Terza serata di Sanremo dedicata alle cover: a votare l’Orchestra del Festival

Duetto anche per Noemi con Neffa sul brano dell’autore stesso “Prima di andare via” e Orietta Berti con Le Deva su “Io che amo solo te” di Sergio Endrigo. Si passerà poi a Willy Peyote con Samuele Bersani che duetteranno sul brano “Giudizi Universali” del cantante stesso e Manuel Agnelli con Meneskin su “Amandoti”.

Non mancherà Ghemon con i Neri per caso sul medley “Le ragazze”, “Donne”, “Acqua e sapone”. Tra le esibizioni anche quella di Fulminacci in duetto con Valerio Lundini e Rosy Paci con “Penso positivo” di Jovanotti. Previsto invece per Annalisa “La musica è finita” di Ornella Vanoni, Arisa “Quando” di Pino Daniele, Colapesce con “Povera Patria” di Francesco Battiato e Fasma con “La fine” di Nesli.

A votare le esibizioni saranno i membri dell’Orchestra dell’Ariston. Durante la serata la media tra le percentuali dei voti ottenuti e quelle derivanti dalle canzoni degli artisti in gara nella sezione dedicata ai campioni, registrate nelle serate prima, permetteranno di stilare la nuova classifica.