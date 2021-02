La favolosa giornalista, conduttrice televisiva e attrice italiana pubblica una foto scattata in studio: i followers impazziscono!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Gentili (@veronicagentili)

Veronica condivide con i suoi 116.000 followers questa foto scattata nello studio televisivo, in cui indossa un’elegante completo giacca – pantalone rosa fucsia.

Le scarpe sono nere, abbinate alla maglietta che indossa sotto la giacca e mette dentro i pantaloni e i capelli sono sciolti e mossi: Veronica è uno spettacolo!

In sole due ore il post è diventato virale con più di 2.000 mi piace e 130 commenti, tra cui si legge: “Donna stupenda” , “Stai molto bene“, “Bellissima e brava!“, oppure “Wooow che meraviglia“.

LEGGI ANCHE >>> Veronica Gentili super sexy in studio: gonna aderente e gambe nude! – FOTO

Conosciamo meglio Veronica Gentili: tutto sul suo lavoro!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Gentili (@veronicagentili)

LEGGI ANCHE >>> Veronica Gentili, selfie versione “french mood”. Sguardo ipnotico e sensuale – FOTO

Durante una delle sue interviste, Veronica Gentili si racconta al suo pubblico, soffermandosi sulla spiegazione del suo lavoro, della sua carriera e di altri progetti passati, presenti e futuri: “Sono un’imprenditrice digitale, consulente, formatrice e speaker specializzata in Facebook Marketing. Sono consulente per Hootsuite e Adespresso, e lavoro per molti brand sia in Italia che all’estero“.

E ancora: “Ho scritto 3 libri sull’argomento e gestisco la mia Academy che finora ha formato oltre 3.700 professionisti capaci di trasformare Facebook in una vera risorsa di business“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Gentili (@veronicagentili)

E ancora: “Sto scrivendo un nuovo libro, inoltre investo sempre più tempo e risorse nell’Academy: aiutare gli imprenditori e i professionisti della comunicazione a raggiungere risultati tangibili con i social media è ciò che mi dà le migliori soddisfazioni!“