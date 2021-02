La showgirl Anna Falchi ha saputo regalarsi ancora una volta ai fan con sensualità estrema, solo una sciarpa addosso ed è poesia pura

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑨𝒏𝒏𝒂 𝑭𝒂𝒍𝒄𝒉𝒊 (@annafalchi22)

“Un bel sorriso ci vuole dopo la vittoria della Lazio! In compagnia della mia immancabile sciarpetta!!! Teniamo duro e non molliamo mai! Seguite sulle storie la novità̀ che propongo!!!”. Questo quanto scritto da Anna Falchi a margine della foto che la ritrae bellissima bardata della sola sciarpa bianco azzurra dopo la vittoria della Lazio.

È una di bellezza mozzafiato, aitante e sensuale come poche donne della sua età, in cui il tempo sembra essersi fermato e nulla conta più della padronanza della propria femminilità.

Anna Falchi, seduce i tifosi del Lazio con indosso solo una sciarpa

Oltre 16mila like per lei e commenti molto gioviali da parte soprattutto dei maschietti che la seguono sui social: “Cara Anna il tuo sorriso può’ essere consolazione anche in caso di (🤘) sconfitta 😂”, “Per colpa tua ogni volta mi tocca tifare Lazio 😅”. Sorriso da far perdere la testa a chiunque, mani conserte e nulla di più per mostrarsi al naturale senza troppi orpelli.

Immancabili poi i suoi auguri di Anna a Ciro Immobile, il bomber biancoceleste che oggi ha compiuto 31 anni e che la showgirl battezza con un #kingciro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cittaceleste.it (@cittaceleste.it)

Anna poi in un video che possiamo vedere nelle stories della sua pagina Instagram annuncia che parte il nuovo contest “la tifosa della settimana” promosso sempre da Città Celeste, ed invita tutte le fan donne della squadra a scattarsi un selfie con indossa qualcosa di azzurro e bianco e taggare lei e la pagina medesima per poi essere elette tra le migliori seguaci.