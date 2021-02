Le pagelle ed il tabellino della ventitreesima giornata del campionato di Serie A tra Benevento-Roma, appena terminata.

Partita che non regala grandi emozioni quella giocata al Vigorito tra Benevento e Roma. I giallorossi non riescono a imporsi e giocano le prime due frazioni del gioco non rendendosi quasi mai pericolosi. Il Benevento ha cercato per tutti i 90′ di difendersi e dopo un’ora è rimasto in dieci per la doppia ammonizione di Glik.

Negli ultimi minuti si accende la partita: espulso Inzaghi per doppio giallo, occasione per la Roma con Caldirola che salva sulla linea il tiro di Pellegrini. Ma la vera occasione è al 95′ con un rigore concesso a El Sharaweey su fallo di Fornier: tutto annullato però per il fuorigioco di Pellegrini.

Benevento-Roma: il tabellino e le pagelle della gara

La Roma dunque non sfrutta l’occasione per accorciare le distanze sul Milan che oggi ha perso il derby contro l’Inter e resta dunque ferma a 43 punti mentre il Benevento guadagna 3 punti utili per la salvezza.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò 6; Depaoli 6.5, Glik 4.5, Barba 6.5, Foulon 6.5; Hetemaj 6 (78′ Tello 6), Schiattarella 6, Viola 6.5 (58′ Caldirola 6); Ionita 6, Caprari 6 (67′ R. Insigne 6); Lapadula 6 (77′ Moncini 6). A disposizione: Manfredini, Lucatelli, Tuia, Pastina, Diambo, Gaich, Di Serio, Sau. All.: F. Inzaghi.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez 6; Mancini 6, Fazio 6 (71′ Juan Jesus 6), Spinazzola 6.5; Karsdorp 5.5 (71′ Pedro 6), Villar 5.5, Veretout 5.5 (57′ Dzeko 5.5), Bruno Peres 6; Pellegrini 6, Mkhitaryan 6; Borja Mayoral 5.5 (82′ El Shaarawy 6). A disposizione: Mirante, Fuzato, Feratovic, Diawara, Pastore, Podgoreanu, Carles Perez. All.: Fonseca.

ARBITRO: Pairetto (Nichelino)

AMMONITI: Schiattarella, Montipo’ (Benevento); Fazio (Benevento)

ESPULSO: Glik (Benevento), Inzaghi (Benevento)

Nella prossima gara di Serie A, domenica alle 20:45 la Roma affronterà il Milan che oggi ha perso la stracittadina mentre alle 18:00 il Benevento andrà al Diego Armando Maradona dove lo aspetterà il Napoli.