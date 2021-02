Live Non è La D’Urso, Rocco Casalino torna al GF? La rivelazione spiazzante. L’ex portavoce di Giuseppe Conte ha finalmente rotto il silenzio riguardo la sua partecipazione al reality

Ospite di Barbara a Live Non è la D’Urso stasera c’è stato Rocco Casalino, che ha fatto con lei una bellissima chiacchierata riguardo il suo ruolo da ex portavoce di Giuseppe Conte durante il periodo della pandemia. Certo, si è preso tantissime soddisfazioni, ma non bisogna mai dimenticare le proprie origini: Rocco è stato uno dei protagonisti indiscussi della prima edizione del Grande Fratello nel lontano 2000, insieme a Pietro Taricone.

Rocco Casalino intervistato a Live Non è la D’Urso: “Il GF lo rifarei?”

Era un format nuovo in Italia, qualcosa di mai visto, tanti ragazzi chiusi in una casa e “vittime” di un esperimento sociale che da allora non si è più fermato. Ancora oggi, il Grande Fratello è uno dei programmi più seguiti. Rocco ha fatto carriera nella politica ma ancora oggi fa i conti con i pregiudizi: “Non rinnego di aver fatto il GF. Onestamente? Lo rifarei. Credo ancora in tutti i motivi che mi hanno spinto a farlo, dico soltanto che a volte viene troppo “esagerato”. Sono solo cento giorni in una casa, una parentesi, non possono etichettare quello che sei“.

Rocco infatti ci ha tenuto a sottolineare che non rinnega la sua partecipazione al reality, gli dispiace soltanto essere considerato “quello del GF” dopo aver studiato così tanto per diventare quello che è oggi.