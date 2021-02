Dayane Mello rosso fuoco: panorama da capogiro – FOTO

Dayane Mello rosso fuoco: panorama da capogiro. La concorrente del Grande Fratello Vip, pur essendo nella casa più spiata d’Italia, continua a far impazzire tutti

Dayane Mello è una delle concorrenti più amate di questa edizione del Grande Fratello Vip. Ha ricevuto un grandissimo sostegno da parte del Brasile durante questo lungo viaggio che l’ha portata ad arrivare in finale, nonostante il suo caratterino che spesso ha fatto molto discutere e soffrire alcuni concorrenti della casa, in particolar modo Rosalinda Cannavò che è stata molto male per diverse discussioni che hanno affrontato in questi mesi.

Dayane Mello un incanto nell’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo di Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane Mello (@dayanemelloreal)

Tra l’altro Dayane ha subito un gravissimo lutto due settimane fa: ha perso il suo amatissimo fratello Lucas. Aveva soltanto 25 anni e ha perso tragicamente la vita. Lei, non potendolo raggiungere in Brasile, ha deciso di continuare il gioco e di rimanere nella casa. Ha dimostrato una grande forza e determinazione, è riuscita a farsi forza e a non lasciarsi abbattere da questo lutto, continuando a creare dinamiche e ad andare contro i concorrenti che proprio non le piacciono.

A distanza di due settimane, Dayane si prepara ad affrontare la finale del programma. Mancano solo otto giorni alla fine, siamo davvero agli sgoccioli e ora bisogna soltanto capire chi è che sarà a trionfare. Per il momento, insieme a lei, sono finalisti Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi.