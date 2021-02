Il principe Filippo di Edimburgo è stato ricoverato in ospedale per un peggioramento delle sue condizioni: ecco cosa gli è accaduto.

In seguito ad un peggioramento delle sue condizioni di salute, dovuto ad un improvviso malore, il Principe Filippo di Edimburgo, marito della Regina Elisabetta e padre del Principe Carlo, è stato ricoverato in ospedale. Precisamente nella città londinese, al KIng Edward VII. Lo scorso martedì 17 febbraio. Compiuti i 99 anni di età lo scorso 10 giugno, ed essendosi poi mostrato in piena forma, adesso si presenta una nuova criticità. Nonostante non sia stata specificata la reale motivazione del ricovero, l’ultima reazione di Carlo pare che non faccia presagire nulla di buono.

Filippo di Edimburgo: il vaccino e le condizioni dopo il ricovero in ospedale

Il principe Carlo, dopo essere finalmente uscito dall’incubo della sua positività al coronavirus, si è recato in questi giorni in ospedale. La visita apposita per il padre. Fonti certe hanno specificato come le precarie condizioni di salute del Principe Consorte in questo caso non siano fortunatamente legate al contagio da Covid-19.

Qualche settimana prima che entrasse in ospedale, sia Regina Elisabetta che lo stesso Filippo, avrebbero sperimentato con successo la somministrazione del vaccino. Ma a far preoccupare gli interessati alla vita reale sarebbe stata invece la reazione di Carlo all’uscita del KIng Edward VII.

Dagli scatti in cui è stato immortalato in quel momento è difatti apparso visibilmente provato. Fino ad ora non è stato dato sapere di più, visto che la prognosi del Principe resta tutt’ora riservata. Sebbene i medici abbiano consigliato di farlo restare ancora qualche giorno per monitorare la situazione ed assicurarsi che possa riposare.

