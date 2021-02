Rocco casalino disperato commuove Silvia con una frase” io…

Il giornalista Rocco Casalino si commuove in maniera del tutto inaspettata di risposta alla toccante frase di Silvia Toffanin.

Ieri pomeriggio il giornalista ed ormai noto showman, Rocco Casalino, è stato ospitato nel salotto di Verissimo dalla conduttrice Silvia Toffanin. Fin dalla sua entrata nello studio televisivo, l’ex portavoce del tanto stimato premier Giuseppe Conte, pare abbia avvertito una grande atmosfera di complicità. Una leggerezza creatasi poi stabilmente durante la conversazione avuta con Silvia. Sfiorando alcune questioni particolarmente toccanti sua vita privata, Rocco si è lasciando andare sentendosi a suo agio nel parlare del passato come del suo presente.

Leggi anche —>>> Gf Vip chiama Rocco Casalino, arriva l’annuncio ufficiale

Rocco Casalino, il viaggio nella sua vita poi la commozione e gli affetti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

Potrebbe interessarti anche —>>> Rocco Casalino in lacrime per l’addio di Conte – FOTO

Uno degli argomenti che hanno intrattenuto l’affettuoso pubblico di Canale 5 è legato proprio a degli aspetti della vita di Rocco che mai prima d’ora aveva sentito di condividere pubblicamente. Al di là del sentimento inizialmente di sconfitta e poi di riconoscimento dimostrato in queste settimane, come in trasmissione, verso il governo guidato da Conte, adesso apre sia giunto il momento di lasciarsi quanto accaduto alle spalle.

E sarà grazie a questo repentino cambio di rotta che la Toffanin coglierà l’occasione al volo e chiederà lui di approfondire alcuni dettagli della sua vita privata. In particolare modo lui lascerà trapelare molto sulla storia della sua famiglia. E dell’affetto incommensurabile che nutre nei confronti della madre, “un amore assoluto“. Lui stesso ammetterà dolcemente: “qualsiasi dolore che la riguarda per me diventa un dolore infinito“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rocco Casalino (@rocco_casalino)

Mentre in concimitanza a questo profondo rapporto, e alle difficoltà elencate a causa di un problema con la colonna vertebrale, si slegherà dagli argini nascosti l’instabilità del legame fra lui ed il padre. Un connubio di argomenti al quanto delicati che fra tentennamenti ed occhi lucidi, hanno dato il via alla commozione in lui affinché prendesse in conclusione il sopravvento.

PER RIMANERE INFORMATO SU TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO GUARDA IL TG DI YESLIFE.