Rocio Morales: incantevole, supera se stessa senza filtri, la FOTO proibita

L’attrice Rocio Morales si dimostra incantevole nella foto proibita e senza filtri: è semplicemente incantevole.

La carismatica attrice spagnola ed attuale compagna di Roul Bova, Rocio Muñoz Morales, sembra essere la nuova nascente icona dell’anticonformismo. A partire da una delle sue ultime storie condivise su Instagram, in cui Rocio trascorre una mattinata con tanto di aperitivo in compagnia di un’amica, immortalato senza troppa cura. Alla frase aggiunta poi dalla sua vicina allo scatto poco perfetto ma ugualmente testimonianza di una piacevole siesta: “le foto non le selezioneremo mai“, si evince un carattere che difficilmente è pronto ad adeguarsi agli standard di perfezioni imposti dalla società.

Rocio Morales, il ritratto senza filtro nel cuore come nell’anima

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rocío Muñoz Morales (@rociommorales)

“s𝗂𝗇 𝖿𝗂𝗅𝗍𝗋𝗈𝗌 𝗇𝗂 𝖾𝗅 𝖼𝗈𝗋𝖺𝗓ó𝗇 𝗇𝗂 𝖾𝗇 𝖾𝗅 𝖺𝗅𝗆𝖺“, è questa la frase simbolo della personalità della carismatica attrice nativa di Madrid. Ovvero, “senza filtri nel cuore come nell’anima”, un pensiero che si trasforma in didascalia di un ritratto fotografico davvero magistrale.

Si tratta di due istantanee in bianco e nero pubblicate sul suo profilo circa mezz’ora fa. Entrambe curate dalla lente di Gianluca Sarago, lasciano inconsapevolmente emergere quei dettagli, quelle particolarità innate della bellissima artista trentaduenne. Uno sguardo profondo ed inumidito da un’emozione non detta, ed un viso che non può fare a meno di attirare l’attenzione dei suoi ammiratori.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rocío Muñoz Morales (@rociommorales)

Fra i commenti all’audacia di Rocio ne spuntano alcuni che vengono subito messi in risalto per la loro esattezza nell’osservare le qualità implicite di entrambi i ritratti. Come ad esempio: “Impariamo ad amare senza se e senza ma❤️❤️Rocio sei bellissima ❤️“. Un pensiero sottile ma sicuramente all’altezza della sua anima spontanea.

