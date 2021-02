La strepitosa gieffina è nelle mani del televoto e, intanto, sul suo profilo Instagram vengono pubblicati post per sostenerla.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Samantha de Grenet (@samanthadegrenet)

Nella foto, condivisa da un ufficio stampa per sostenerla e incitare i suoi 459.000 followers a salvarla, indossa un reggiseno color carne, con applicati dei morbidi pallini bianchi.

Sopra, la bellissima conduttrice televisiva, showgirl ed ex modella italiana ha un copricostume traforato e dettagliatamente ricamato, abbinato all’intimo.

Il make-up è più intenso sugli occhi e i capelli sono sciolti: Samantha è una favola!

Il post ha ricevuto più di 13.000 like e 320 commenti, in 10 ore.

LEGGI ANCHE >>> Samantha De Grenet tutta leopardata: che schianto! Il messaggio per i fan – FOTO

Samantha De Grenet ha sconfitto un brutto male: ecco i dettagli della sua lotta contro il cancro al seno…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Samantha de Grenet (@samanthadegrenet)

LEGGI ANCHE >>> Samantha De Grenet squalificata: una frase infelice potrebbe esserle fatale

Durante una puntata di Verissimo, Samantha racconta come ha saputo del suo tumore al seno: “Io ero a farmi un weekend con mio marito e i miei amici. Eravamo in barca, io ero sdraiata a prendere il sole. In quel momento sento qualcosa sul mio seno che non andava, qualcosa di insolito“.

E ancora: “Decido subito di andare a fare una mammografia, senza pensare minimamente che sarebbe potuto esserci qualcosa che non va. Vedo che la mia dottoressa era abbastanza silenziosa e senza troppi giri di parole mi ha detto: ‘Samantha, tu hai un tumore e ti devi operare subito‘. Comincio a piangere, perché il mio pensiero era mio figlio. Chiamo mio marito e gli dico di venire a casa che gli dovevo parlare. E’ stata una botta anche per lui“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Samantha de Grenet (@samanthadegrenet)

Infine aggiunge: “Mio figlio l’ho tenuto all’oscuro finché ho potuto, così come i miei genitori“.