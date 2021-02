Il nuovo scatto dell’angelica influencer Valentina Ferragni infiamma il web in pochi minuti: in posizione è pazzesca.

Sempre più simile alla sorellina ed imprenditrice di successo Chiara Ferragni, ormai Valentina Ferragni è entrata a far parte ufficialmente delle esponenti più seguite, specialmente tra i giovani appassionati di moda e marketing, di questo periodo storico. Un binomio perfetto che sta regalando alla vite delle tre sorella la giusta dose di soddisfazione imprenditoriale. Un lampante esempio di attrattiva che le contraddistingue è stato sbandierato da Valentina proprio nella serata di ieri. Scopriamo i dettagli.

Valentina Ferragni, quei blue jeans da “far perdere la testa…”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

Circondata di specchi e sulle orme stilistiche della tanto amata sorellina, Valentina si è cimentata in uno scatto atletico e carismatico nella serata appena trascorsa. Senza ombra di dubbio l’istantanea condivisa su Instagram ha fin da subito riscosso un considerevole successo, a ben vedere degli alti 100mila like, anche i commenti dei suoi ammiratori non hanno lasciato spazio a nient’altro se non alla sua marchiata originalità delle Ferragni.

“Blue jeans 💙“, è la didascalia con cui ha accompagnato il post color del cielo, un outfit che fa ben sperare all’arrivo della primavera grazie alle sue tinte chiare e dunque probabilmente paragonate alle future giornate che saranno più limpide.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

Un accostamento delicato, semplice, quanto originale, che fa impazzire le sue più assidue fan. Inoltre il colore scelto dalla modella è senz’altro in perfetto richiamo con i suoi occhi angelici. La risposta unanime si conta in un numero infinito di cuoricini blu, seguito da una altrettanto lunga serie di: “sei Pazzesca 🔥“.

