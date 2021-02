Ilaria D’Amico, la morte della sorella Katia: “C’è una cosa che mi fa più male”

Ilaria D’Amico scoppia in lacrime a Verissimo parlando della sorella scomparsa prematuramente. Il racconto commuove anche Silvia Toffanin

Ieri nel salotto di Verissimo anche la conduttrice Ilaria D’amico che intervistata da Silvia Toffanin ha voluto raccontare un momento davvero intimo e toccante della sua vita che finora aveva sempre deciso di tacere al pubblico. Si tratta infatti della morte prematura della sorella Katia avvenuta lo scorso settembre.

“Ho una commozione che arriva subito, arriva un’emozione che mi spezza il respiro. Lei per me era il punto di riferimento, la base in cui tornare. Abbiamo fatto l’ultimo percorso insieme, senza dirle tutto. Lei ci ha resistito la sua ironia e la sua capacità di crederci fino in fondo”.

Si tratta di una confessione intima quella che ha fatto la D’Amico in diretta. La morte ha preso lentamente la sorella, senza dolore estremo ma con dignità, come Katia si meritava in quanto donna unica: “C’è una cosa che però mi fa più male, le avrei regalato parte di me, organi di me. La malattia l’ha portata piano piano ad addormentarsi, senza dolore e senza terapia del dolore. Lo reputo una ricompensa per una donna che è stata sempre così buona”.

Ilaria D’Amico parla anche del compagno Buffon, “Incredibile che io sia qui”

L’addio alla conduzione calcistica di Ilaria ha lasciato spiazzati molti dei fan che la seguono da tempo immemore. Niente derby o campionato da commentare per lei, una scelta però la sua, meditata e sofferta. Ha spiegato infatti che ha lasciato questo capitolo della sua vita dopo 23 anni, “Incredibile che io lo abbia dato l’addio al calcio prima di Gigi”.

Rai, Mediaset, Skysport, diversi i palinsesti dove ha potuto fare gavetta e farsi allo stesso tempo conoscere a casa. “Il calcio era la mia zona di confort e avrei potuto lavorare in quel campo per altri venti anni, ma non avevo altre sfide da rilanciare”.

