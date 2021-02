Congo, assalto a convoglio Onu: ucciso ambasciatore italiano

Nella Repubblica Democratica del Congo, pochi minuti fa, è stato ucciso in un attacco l’ambasciatore italiano Luca Attanasio: morto anche un carabiniere.

È stato attaccato, pochi minuti fa un convoglio dell’Onu nella Repubblica Democratica del Congo, all’interno del quale si trovava anche l’ambasciatore italiano Luca Attanasio. Stando alle prime informazioni, il console pare sia stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale di Goma, ma non ce l’avrebbe fatta. Rimasto ucciso nell’attacco anche un carabiniere.

Congo, ucciso l’ambasciatore Luca Attanasio in un attacco a convoglio ONU

Attaccato un convoglio Onu in #Congo. Sono morti il nostro ambasciatore Luca Attanasio e un carabiniere. Uomini dello Stato al servizio della pace e della cooperazione nel Paese africano. Una preghiera li accompagni. Il loro sacrificio non sia vano, la pace vincerà sul terrorismo — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) February 22, 2021

Ancora ignote le motivazione del raid in cui hanno perso la vita l’ambasciatore Luca Attanasi ed un carabiniere. Ad essere noto soltanto che il convoglio a bordo di cui viaggiavano rientrava nella Missione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione nella Repubblica Democratica del Congo (Monusco). Secondo prime indiscrezioni, pare vi fosse anche il Capo Delegazione Ue.

A dare annuncio di quanto accaduto la Farnesina, adesso in massimo stato d’allerta ed attenta ad ogni minimo sviluppo. “È con profondo dolore che la Farnesina conferma il decesso, oggi a Goma, dell’Ambasciatore d’Italia nella Repubblica Democratica del Congo Luca Attanasio e di un militare dell’Arma dei Carabinieri. L’ambasciatore e il militare – riporta Il Giornale di Brescia- stavano viaggiando a bordo di una autovettura in un convoglio della Monusco, la missione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione nella Repubblica Democratica del Congo”.

Una notizia che ha sconvolto il Paese e sulla quale si sono espresse numerose personalità del mondo politico. Antonio Tajani, attraverso il suo profilo Twitter, ha voluto dedicare una preghiera all’ambasciatore ed al Militare che hanno perso la vita. L’Europarlamentare ha chiosato con parole di coraggio: “Il loro sacrificio non sia vano La pace vincerà sul terrorismo“.

Gravissimo attacco in #Congo ai danni di un convoglio delle Nazioni Unite nel quale viaggiava l’Ambasciatore italiano Luca Attanasio, rimasto ucciso insieme ad un carabiniere della scorta. Esprimo, a nome di tutta @ItaliaViva, un sentito cordoglio ai loro familiari e colleghi. pic.twitter.com/m1ZFN70NUd — Ettore Rosato (@Ettore_Rosato) February 22, 2021

A fare da eco al suo messaggio, il vicepresidente della Camera dei Deputati Ettore Rosato il quale ha espresso il suo cordoglio ai familiari e colleghi delle vittime.

