Diletta Leotta “dama bianca” pantaloni stretti e “vedo non vedo”. – FOTO

Avete visto l’outfit di Diletta Leotta durante l’ultima giornata di Serie A? Lei è una dama bianca, i fan impazziscono ogni volta

Il gossip non fa altro che parlare di lei. Dal suo lavoro ai social, dal tempo libero alla nuova storia d’amore. Di una bellezza stravolgente, Diletta Leotta è una delle giornaliste più seguite degli ultimi tempi e giorno dopo giorno i fan aumentano sempre di più. Su Instagram sono arrivati a sfiorare i sette milioni e mezzo. I numeri sono da record e la bella bionda non si ferma di certo qui.

LEGGI ANCHE>>>Veronica Gentili, la sensuale giornalista che sfida Diletta Leotta e Giorgia Rossi – FOTO

Diletta Leotta dama bianca: avete visto che look?

LEGGI ANCHE>>>Can Yaman, la proposta a Diletta Leotta arriva in aereo VIDEO

Ormai che la sua storia d’amore è stata resa ufficiale, Diletta Leotta non si nasconde più e su Instagram pubblica foto con Can Yaman, l’attore turco che tutte le donne vorrebbero accanto. Si sono conosciuti da qualche mese e tra loro è stato un colpo di fulmine, i due hanno cercato di rimanere in incognito ma il gossip arriva ovunque. Così ormai la coppia si gode la relazione alla luce del giorno e intanto la Leotta continua a lasciare senza parole i fan con delle foto sensazionali. Anche voi andate a lavoro così?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Una dama bianca in mezzo al campo da calcio che ha ospitato il derby tra l’Inter e il Milan. La giornalista ha onorato le due squadre con un outfit fuori dal comune: pantaloni bianchi attillati che fanno immaginare l’inimmaginabile e quel giacchetto sopra che copre appena le sue forme.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Bella e impossibile per i comuni mortali, Diletta ormai è pronta a vivere la sua storia d’amore che tanto ha desiderato.

PER RIMANERE INFORMATO SU TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO GUARDA IL TG DI YESLIFE