Massimo Giletti, il segreto rivelato da Nunzia De Girolamo

Come ogni domenica sera alle 20.35 è andata in onda su La7 la nuova puntata di “Non è l’Arena“, condotto da Massimo Giletti. Il conduttore, sempre con grandissima professionalità, ha dedicato tanto spazio agli aggiornamenti sul Covid-19.

12 mesi di pandemia e lockdown spezzati che probabilmente non termineranno a breve, una situazione pericolosa anche dal punto di vista psicologico per milioni di persone che iniziano a soffrire la chiusura: Giletti ne ha parlato in studio con Pierpaolo Sileri, Matteo Bassetti, Alessandro Cecchi Paone, Luca Telese, Giuseppe Marzulli, Jessica Costanzo e Laura Cosseddu.

Ieri sera però c’è stato anche un duro scontro tra il conduttore e l’infettivologo Bassetti che dopo aver ascoltato la spiegazione di Giletti sugli errori del Governo tecnico riguardo la chiusura e poi l’immediata riapertura dell’ospedale di Alzano Lombardo.

“Ci sono stati tanti errori in Italia e li avete messi in evidenza, ma celebrando questo anno cerchiamo di vedere anche le cose positive. Avete intervistato Casini che è appena uscito dall’ospedale e ha detto che ha trovato medici preparati. Questa è la parte buona del Covid”.

Ma Giletti non ci sta e sbotta in diretta contro il professore: “E’ diventato politico, la vedremo in politica a breve. Da lei non lo accetto. Ci sono persone che hanno speculato mentre migliaia di italiani morivano”. Silenzio in studio, Bassetti risponde con garbo di aver solo dato la sua versione dei fatti.

La De Girolamo racconta un Giletti “diverso”. I dettagli

Ma Giletti non è solo un conduttore tutto d’un pezzo come lo vediamo sempre in tv, e la cosa viene confermata anche dall’amica Nunzia De Girolamo che in questi giorni è impegnata nella conduzione di “Ciao Maschio”.

La donna avrebbe raccontato al settimanale “Nuovo” un lato molto dolce dell’amico nello spiegare le foto polemica uscite poco tempo addietro che ritraggono per l’appunto Giletti mentre cerca di leccare le gambe della De Girolamo: “Si è prestato – ha ammesso – perché tra noi c’è grande complicità. Dietro una facciata di super maschio, nasconde un insospettabile aspetto molto tenero”.

E ancora: “Tre anni fa grazie a lui ho avviato una stagione professionale a Non è l’Arena. Chi meglio di lui poteva fare con me un servizio giocoso?” Quindi anche un Giletti molto più mite e non solo l’uomo burbero che abbiamo visto scagliarsi furibondo contro Bassetti.

