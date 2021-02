Serena Rossi che farà dopo Mina? Finalmente la verità

L’attrice partenopea Serena Rossi dopo il successo di Mina Settembre sembra abbia in serbo nuovi assi nella manica per i suoi fan

6 milioni e mezzo i telespettatori, queste le cifre che in media ogni domenica seguivano Serena Rossi nella fiction Rai “Mina Settembre”. Un enorme successo per lei e tutto il cast che l’ha seguita in questa splendida avventura, e dove per la seconda volta ha avuto modo anche di recitare ance a fianco del compagno Davide Devenuto.

Se i fan sono dispiaciuti che la serie sia terminata e non potranno vedere ancora Serena, si sbagliano di grosso, perché presto lei sarà in prima tv con una conduzione tutta sua. Intanto lei lancia dei messaggi in codice sui social, nuovi progetti la attendono e ne sembra molto felice. Cerchiamo di sbrogliare la matassa.

Serena Rossi, messaggio in codice sui social: a cosa si riferisce l’attrice?

Nel video di ringraziamento alla squadra che l’ha assistita durante i 130 giorni di riprese di Mina Settembre, oltre ad un commento sentito verso tutti quelli che le sono stati accanto in questa bellissima impresa, troviamo anche u messaggio molto chiaro e lampante: “Sono già pronta a partire per una nuova incredibile avventura! ❤️”

Sembra confermata la seconda stagione della fiction di Rai Uno che ha tenuto incollati milioni di italiani, ma se questo non bastasse ieri nelle stories di Instagram l’attrice ha voluto rimarcare il concetto con un “Nuove emozioni in arrivo”. Forse si riferisce al programma “La canzone segreta”, nuovo format suddiviso in cinque serate in onda dal 12 marzo in cui la musica sarà la vera protagonista.

Per lei è la prima conduzione di un programma, ma siamo sicuri che la Rossi non avrà certo difficoltà ad affrontare anche questa nuova avventura televisiva. D’altronde la musica è pane per i suoi denti, e in “Io sono Mia” lo abbiamo visto tutti.

